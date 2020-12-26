Джонни Депп повторно подал в суд на Эмбер Херд и таблоид "The Sun" по делу о клевете

2 ноября состоялся суд по делу Джонни Деппа против таблоида The Sun, который обвинил актера в избиении актрисы Эмбер Херд. Суд признал актера виновным в 12 из 14 случаев избиения.

Однако актер не намерен сдаваться просто так. Адвокаты Деппа подали два документа в Апелляционный суд Королевского суда Лондона с просьбой о пересмотре дела. Отметим, что это уже вторая попытка актера подать апелляцию.

Адвокаты, как и сам актер, считают, что предыдущий суд не был справедливым. Депп и вовсе назвал судью предвзятым. Юристы Деппа настаивают, что судья не принял во внимание то, что Эмбер Херд давала «ложные показания», которые никак не подтверждаются, да и вообще противоречат документальным доказательствам невиновности Джонни.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что после проигрыша Джонни Деппа в суде его карьера дала трещину. Сначала он потерял роль в фильме Warner Bros. "Фантастические твари", а позже Netflix убрал из своего американского каталога все фильмы с участием Деппа.