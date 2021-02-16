Джонни Депп вызвал Илона Маска в суд: подробности

2 ноября 2020 года Джонни Депп проиграл суд против таблоида The Sun, который обвинил актера в избиении актрисы Эмбер Херд. Актера признали виновным в 12 из 14 случаев избиения экс-супруги.

Джонни Депп считает, что суд был несправедливым и намерен судиться дальше. В декабре 2020 года адвокаты актера подали документы с просьбой о пересмотре дела.

В марте 2021 должно состояться повторное слушание по этому делу, к которому Депп хочет привлечь и основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, с которым у Херд был роман.

Об этом сообщает Deadline.

Миллиардер уже получил повестку от адвокатов Джонни Деппа, в которой содержится 24 вопроса относительно их переписки с Эмбер Херд, в котором фигурирует имя Деппа. Представителей актера интересуют любые подробности, касающиеся дела о "физическом или домашнем насилии", которое оказывалось или на Джонни Деппа, или на Эмбер Херд.

Напомним, что отношения Маска и Херд начались еще во время брака актрисы с Деппом. Работники пентхауса, в котором они жили, утверждают, что не раз видели мужчину, похожего на Илона Маска во время отсутствия Деппа.

Также, по сети "ходила" информация, что у Хедр и Маска был секс втроем в доме Джонни вместе с актрисой Карой Делевинь.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что на фоне этих разбирательств Джонни Деппа лишили роли в "Фантастических тварях".