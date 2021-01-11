Эмбер Херд не сдержала свое обещание отдать 7 миллионов долларов на благотворительность

Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в том, что она присвоила 7 миллионов долларов, которые получила после развода с актером в 2016 году. Тогда, Эмбер заявила, что ей не нужны эти деньги и она хочет отдать их на благотворительность. Однако адвокаты Джонни Деппа считают, что это все фикция.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Юристы голливудского актера обнаружили, что слова Херд не соответствуют реальности. Она должна была разделить полученные деньги между двумя организациями: Американским союзом защиты гражданских свобод и детской больницей Лос-Анджелеса.

После изучения финансовых документов Американского союза защиты детей стало ясно, что из обещанных 3,5 миллионов, она заплатила только 100 тыс. Джонни Депп намерен использовать эти факты в новом суде, отметив, что прежние показания его экс-жены такие же ложные, как и это обещание.

Адвокаты актрисы уже отреагировали на сложившуюся ситуацию. Эмбер Херд не отрицает, что не сдержала свое обещание. Однако переводит стрелки на то, что это не касается дела об избиении ее Деппом.

Напомним, что ранее “Телеграф” сообщал, что Джонни Депп подал повторный иск против таблоида The Sun, который обвинил актера в избиении актрисы Эмбер Херд.