Скачать
Воскресенье, 26.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине будут по-новому лечить COVID-19
В Украине будут по-новому лечить COVID-19
В Минздраве рассказали, кому можно не носить защитные маски
В Минздраве рассказали, кому можно не носить защитные маски
Павелко: Для каждого болельщика это исторический день
Павелко: Для каждого болельщика это исторический день
"Перед зрителями буду откровенной": Ксения Мишина призналась, почему решилась на участие в проекте "Холостячка"
Ксения Мишина рассказала о своих ожиданиях от проекта "Холостячка"

Дженнифер Лопес раскрыла автора, придумавшего псевдоним "Джей Ло"

Дженнифер Лопес раскрыла автора, придумавшего псевдоним "Джей Ло"
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф
24 июля американская актриса и певица Дженнифер Лопес отметила свой 51-й день рождения. В честь этого события звезда решила признаться, кто придумал ее знаменитый псевдоним JLo более чем 20 лет тому назад.

Раньше все считали, что это прозвище - "изобретение" фанатов Джей, но в пятницу певица раскрыла имя настоящего автора.

Как оказалось, его для звезды придумал рэпер Heavy D, который помогал Дженнифер Лопес работать над ее первым альбомом "On The 6". Тогда музыкант возглавлял звукозаписывающую студию и все записи Дженнифер подписывал как "Дженни Ло", которое потом и сократили до Джей Ло.

Дженнифер также призналась, что из домашних ее так любит называть только мама.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on

Канье Уэст попросил прощение у Ким Кардашьян

Напомним о том, что Дженнифер Лопес и  ее жених Алекс Родригес перенесли свадьбу из-за пандемии.

Также, актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась секретом стройного тела и здоровой кожи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джей Ло, Дженнифер Лопес, Heavy D.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Комната желаний": Ольга Куриленко показала самые пикантные кадры (Фото)
02 Худеющим на заметку: сало способствует эффективному похудению
03 Ракицкий и Ко, празднуя победу, разбили Кубок России (Видео)
04 "Продавцам" должностей в Офисе президента вручили подозрение
05 Телеведущая "Утро в большом городе" вышла замуж за вице-премьер-министра Украины (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине немного снизился прирост COVID-19
В Украине немного снизился прирост COVID-19
Тропическое лето: прогноз погоды на 26-27 июля
Тропическое лето: прогноз погоды на 26-27 июля
Курс валют: почем можно купить доллар и евро
Курс валют: почем можно купить доллар и евро
Mazda 6 может выпуститься без дизельного мотора
Mazda 6 может выпуститься без дизельного мотора
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь