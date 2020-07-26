Дженнифер Лопес раскрыла автора, придумавшего псевдоним "Джей Ло"

24 июля американская актриса и певица Дженнифер Лопес отметила свой 51-й день рождения. В честь этого события звезда решила признаться, кто придумал ее знаменитый псевдоним JLo более чем 20 лет тому назад.

Раньше все считали, что это прозвище - "изобретение" фанатов Джей, но в пятницу певица раскрыла имя настоящего автора.

Как оказалось, его для звезды придумал рэпер Heavy D, который помогал Дженнифер Лопес работать над ее первым альбомом "On The 6". Тогда музыкант возглавлял звукозаписывающую студию и все записи Дженнифер подписывал как "Дженни Ло", которое потом и сократили до Джей Ло.

Дженнифер также призналась, что из домашних ее так любит называть только мама.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jul 20, 2020 at 8:24am PDT

Напомним о том, что Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес перенесли свадьбу из-за пандемии.

Также, актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась секретом стройного тела и здоровой кожи.