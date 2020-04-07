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"Это может произойти в любой день": Джей Ло и Алекс Родригес перенесли свадьбу

"Это может произойти в любой день": Джей Ло и Алекс Родригес перенесли свадьбу
17:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Долгожданную свадьбу одной из самых красивых пар Голливуда перенесли из-за вспышки пандемии коронавируса.

Свадьба Дженнифер и Алекс является одним из самых ожидаемых событий в мировом шоу-бизнесе. Мужчина сделал предложение возлюбленной еще в марте прошлого года, во время отдыха на Багамских островах. Роскошная церемония должна была состояться летом, однако из-за распространения коронавіиусной болезни ее перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Джей Ло на днях дала интервью Эллен Дедженерес, которое состоялось в онлайн-режиме. Тогда она призналась, что не знает, когда они с Алексом станут мужем и женой.

Это может произойти в любой день. Я действительно не представляю, что в какую дату это произойдет. Мы держимся, как и весь мир. Нам придется подождать и через несколько месяцев подумать, что с этим делать, – рассказала звездная невеста.

 
 
 
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Tomorrow we talk to the coolest homeschool teacher on the block. @jlo

Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)

Дженнифер Лопес и ее жених нарушили карантин

Также артистка рассказала, что на самоизоляции превратилась в учительницу. Дженнифер ежедневно помогает делать домашнее задание 12-летним двойняшкам Максу и Эмме, в которых обучение происходит дистанционно. Лопес признается, что не всегда может справиться с этим и приходится искать объяснения в учебниках.

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Свадьба, Певица, Дженнифер Лопес, Алекс Родригес.
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