Дженнифер Лопес и ее жених нарушили карантин

На сегодняшний день страной, где зафиксировали больше всего случаев заболевания коронавирусом, являются США. В стране ввели суровый карантин, однако Дженнифер Лопес и Алекс Родригес нарушили его и посетили спортзал.
В сети появились фотографии, которые подтверждают это.
Влюбленные решили приехать в любимый спортзал, который закрыли на время карантина. Для того, чтобы артистка и ее избранник смогли попасть внутрь, специально вызвали сотрудника. На фотографиях изображен человек в маске, который открыл дверь звездной паре, а после этого продезинфицировал ручких на дверцах их автомобиля антисептиком.
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Jennifer Lopez recibe un trato VIP en el gimnasio Jennifer Lopez recibe un trato VIP en el gimnasio Es dueña de uno de los cuerpos más envidiables, pero está claro que no todo es genética y que JLo se esfuerza mucho para mantener su figura. Pero el detalle más importante no es que JLo fue otra vez al gimnasio, sino que su gimnasio en Miami abrió especialmente para que fueran ella y Alex. #Coronavirus #Covid_19 #JLO #Jenniferlopez #Entretenimiento #Farandula
Также на снимках можно увидеть табличку на дверях здания, на которой написано: "Зал закрыт. Оставайтесь дома и этим спасайте жизни".