Дженнифер Лопес и ее жених нарушили карантин

Новости шоу бизнеса:Американская певица Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес нарушили карантин.

На сегодняшний день страной, где зафиксировали больше всего случаев заболевания коронавирусом, являются США. В стране ввели суровый карантин, однако Дженнифер Лопес и Алекс Родригес нарушили его и посетили спортзал.

В сети появились фотографии, которые подтверждают это.

Влюбленные решили приехать в любимый спортзал, который закрыли на время карантина. Для того, чтобы артистка и ее избранник смогли попасть внутрь, специально вызвали сотрудника. На фотографиях изображен человек в маске, который открыл дверь звездной паре, а после этого продезинфицировал ручких на дверцах их автомобиля антисептиком.

Также на снимках можно увидеть табличку на дверях здания, на которой написано: "Зал закрыт. Оставайтесь дома и этим спасайте жизни".