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Дженнифер Лопес и ее жених нарушили карантин

Дженнифер Лопес и ее жених нарушили карантин
18:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Американская певица Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес нарушили карантин.

На сегодняшний день страной, где зафиксировали больше всего случаев заболевания коронавирусом, являются США. В стране ввели суровый карантин, однако Дженнифер Лопес и Алекс Родригес нарушили его и посетили спортзал.

В сети появились фотографии, которые подтверждают это.

Влюбленные решили приехать в любимый спортзал, который закрыли на время карантина. Для того, чтобы артистка и ее избранник смогли попасть внутрь, специально вызвали сотрудника. На фотографиях изображен человек в маске, который открыл дверь звездной паре, а после этого продезинфицировал ручких на дверцах их автомобиля антисептиком.

Дженнифер Лопес и ее жених повеселили поклонников забавными видео в Tik Tok

Также на снимках можно увидеть табличку на дверях здания, на которой написано: "Зал закрыт. Оставайтесь дома и этим спасайте жизни".

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Карантин, Певица, Дженнифер Лопес, Алекс Родригес.
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