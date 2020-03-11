Дженнифер Лопес и ее жених повеселили поклонников забавными видео в Tik Tok

Новости шоу бизнеса:Дженнифер и Алекс планируют пожениться, но пока не торопятся с официальной частью, поскольку "и так планируют остаться вместе на всю жизнь".

Они приняли популярный вызов под названием Flip the Switch, по задумке которого пользователи предстают в одежде друг друга под песню Дрейка Nonstop.

В ролике Алекс и Дженнифер стоят у зеркала, Родригес снимает, как Лопес танцует в белом обтягивающем платье. Через несколько секунд картинка меняется и звезды меняются местами. Вместо Джей Ло в том же белом платье и массивными серьгами в ушах танцует Алекс, а Лопес снимает происходящее в его одежде. За несколько часов ролик Алекса и Дженнифер набрал более двух миллионов лайков. Поклонники знаменитостей отмечают, что они "идеальная пара" и что Алекс "потрясно смотрится в платье своей невесты".

В недавнем интервью Лопес рассказала, что ее отношения с Родригесом "сильно отличаются от всего, что у нее было раньше". У певицы уже было три неудачных брака.

Мы с Алексом хотим построить то, чего у нас обоих не было, — семью, где есть муж и жена, мать и отец. Отношения с ним отличаются от всех моих предыдущих. Если он обещает — он делает. Всегда. Это дорогого стоит. У меня никогда не было человека, который хотел бы, чтобы я цвела и росла. Он не сдерживает меня и не боится, что я буду его затмевать, — рассказала Лопес.