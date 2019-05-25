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"Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор
"Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор

"Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор

"Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор
10:00 Сегодня Телеграф Фото: Telegraf

Новости шоу бизнеса: Вчера на экраны вышел финальный выпуск 9 сезона самого романтичного шоу "Холостяк".

В финале "Холостяк 9" осталось две девушки, а именно Лиля и Даша. Обе девушки очень чувственные и особенные, которые смогли пробудить в Никите самые теплые чувства.

Долгожданный 12 выпуск прошел в страстной Италии. И действительно, оба свидания были страстными и эмоциональными.

Лиля отправилась с Никитой на вулкан, а Даше холостяк предложил выполнить все задания из ее скетч-карты, которую она вручила Никите еще на первой встрече.

На последнем свидании девушки старались открыться на полную и прочувствовать Никиту как никогда. Однако, оба свидания превратились в бесконечный разбор полетов. Но чувства победили. Последние свидания 12 выпуска закончились на милой ноте с нежными поцелуями.

Но кто же сумел действительно разжечь огонь в сердце Никиты и получил заветное кольцо от холостяка?

Победительницей 9 сезона самого романтичного шоу "Холостяк" стала 20-летняя Даша. 

 
 
 
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С тобой я по-настоящему счастлив — #thebachelor #никитадобрынин #холостяк9

Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

"Буду слушать свое сердце": неожиданные детали финала проекта "Холостяк"

"С тобой я по-настоящему счастлив", – написал в своем Инстаграм Никита Добрынин.

Как сложились отношения Никиты и Даши после проекта, смотрите в следущую пятницу, 31 мая, в 20:00.

Напомним, что недавно финалистка шоу рассказала, что рассорилась с Никитой Добрыниным в финале. Даша Квиткова, которой посчастливилось добраться до финала, опубликовала в своем Instagram новый снимок. В подписи она рассказала о том, как прошло финальное свидание с Никитой на проекте. Так, в своем послании она рассказала, что не все было гладко и они ссорились почти два часа.

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Финал, Никита Добрынин, Холостяк 9, Холостяк 2019, Финал Холостяк 9, Выбрал девушку, Сделал свой выбор.
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