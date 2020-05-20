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Официально больше не холостяк: Никита Добрынин женился

Официально больше не холостяк: Никита Добрынин женился
17:59 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Экс-холостяк Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квиткова зарегистрировали свои отношения.

Сегодня, 20 мая, Никита Добрынин и Даша Квиткова стали мужем и женой. 

Даша и Никита расписались в киевском документ-сервисе "Готово". Первые фото с церемонии уже появились в Instagram молодоженов. "Как сказала моя младшая сестра: "Пришла в черном, а ушла в белом". Теперь официально семья", - написала Квиткова, вспомнив первую вечеринку на "Холостяке".

"Она стала моим сердцем, огромной его частью, теперь и официально моя", - поделился своими эмоциями Никита.

 
 
 
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Она стала моим сердцем, огромной его частью, теперь и официально моя. Just married

Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

Для важного дня невеста предпочла короткое белоснежное платье с драпировкой и вставкой из блестящей ткани. Автор наряда - бренд Tina Valerdi, у которого Даша ранее заказывала платье для красной дорожки Одесского кинофестиваля.

 
 
 
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Как сказала моя младшая сестра: «Пришла в чёрном, а ушла в белом» Теперь официально семья

Публикация от Daria Kvitkova  (@kvittkova)

 Никита Добрынин и Даша Квиткова пойдут в ЗАГС раньше, чем планировали

Пара планировала в этот же день сыграть и свадьбу, но из-за эпидемии коронавируса торжество перенесли. Ранее влюбленные говорили, что устроят празднование 2 сентября, но сейчас стала известна новая дата. "Свадьбу перенесли на 12 августа", - отметила Даша под постом.

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Отношения, Свадьба, Холостяк, Даша Квиткова.
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