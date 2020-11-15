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Никита Добрынин и Даша Квиткова похвастались покупкой дома в 20 минутах от центра Киева (фото, видео)

Никита Добрынин и Даша Квиткова похвастались покупкой дома в 20 минутах от центра Киева (фото, видео)
Обновлено 15:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram Никиты Добрынина

Телеведущий Никита Добрынин и его жена Дарья Квиткова, которая недавно снялась в откровенной фотосессии под водой, поделились с подписчиками радостной новостью - влюбленная парочка приобрела шикарный 4-этажный дом.

Об этом они рассказали на своих страничках в Инстаграм.

"Месяц назад мы купили дом. Свой собственный дом в Киеве (20 мин от центра), без помощи родителей, в котором уже идет ремонт и дай Бог, мы сможем в него заехать уже в конце весны", - сообщила Квиткова.

Девушка отметила, что они с мужем очень счастливы и посоветовала своим поклонникам никогда не прекращать мечтать.

 
 
 
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В свою очередь Никита признался, что интригу с покупкой жилья они держали до последнего, но об одном из самых важных событий в своей жизни все же решили рассказать.

"Друзья, это просто что-то нереальное. Когда заходишь в здание и представляешь, как все будет обустроено. Здесь спальная комната, а здесь Гостиная и кабинет. А как представлю, что после работы, подъезжаю ко двору, и меня встречает Любимая… поверьте, непередаваемо", - написал Никита в Инстаграм.

Кроме этого, украинский телеведущий выложил в сториз пару роликов, в которых показал первый этаж дома изнутри.

Пара планирует отпраздновать новоселье в конце весны 2021 года, потому что сейчас ведутся строительные работы: "Впереди у нас еще внутренняя отделка дома; устройство электрики, сантехники, вентиляции, отопления; весной уже чистовые работы и мебель. А, ещее работы на земельном участке".

Добавим, что у звездных супругом также есть собственная квартира в Киеве, которую они приобрели в июле этого года.

Напомним, что Никита и Дарья познакомилась на проекте "Холостяк-9", где Добрынин был главным героем, а девушка в итоге стала победительницей. Расписались они 20 мая, а 12 августа сыграли пышную свадьбу. Как признался позже экс-холостяк, на торжество влюбленные потратили чуть больше 80 тысяч долларов.

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Все по теме:

Дом, Никита Добрынин, Даша Квиткова.

Автор:

Телеграф
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