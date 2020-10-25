Сложная,но жутко красивая съемка: победительница "Холостяка" обнажилась под водой

Супруга телеведущего Никиты Добрынина любит радовать своих подписчиков новыми интересными снимками. В этот раз Даша Квиткова решила поражать фанатов откровенной фотосъемкой под водой.
На своей странице в Инстаграме девушка разместила несколько фото со съемки, сообщив, что это была очень сложная фотосессия.
«Это была самая сложная, но жутко красивая съемка. Какой кадр нравится больше? p.s. фото с мужем оставлю на десерт» - подписала пост Квиткова.
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Для съемки под водой Даша выбрала полупрозрачный бежевый бельевой комплект. Во время фотосессии девушка показала свою точеную фигуру – тонкую талию и сексуальные изгибы тела.
Волосы Квиткова решила оставить распущенными, что под водой смотрелось очень эффектно. Свой образ девушка дополнила массивными серьгами и серебристым браслетом на руке.
Поклонники взорвали комментарии блогерши восторженными отзывами – «Невероятно красиво», «Ваууу..безумно красиво!!», «Какая красотка. Все фото просто огонь», «Офигенно», «Божественно красиво!».
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