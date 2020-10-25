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Сложная,но жутко красивая съемка: победительница "Холостяка" обнажилась под водой

Сложная,но жутко красивая съемка: победительница "Холостяка" обнажилась под водой
Обновлено 07:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Супруга телеведущего Никиты Добрынина любит радовать своих подписчиков новыми интересными снимками. В этот раз Даша Квиткова решила поражать фанатов откровенной фотосъемкой под водой.

На своей странице в Инстаграме девушка разместила несколько фото со съемки, сообщив, что это была очень сложная фотосессия.

«Это была самая сложная, но жутко красивая съемка. Какой кадр нравится больше? p.s. фото с мужем оставлю на десерт» - подписала пост Квиткова.

 
 
 
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Публикация от Daria Kvitkova  (@kvittkova)

Для съемки под водой Даша выбрала полупрозрачный бежевый бельевой комплект. Во время фотосессии девушка показала свою точеную фигуру – тонкую талию и сексуальные изгибы тела.

Волосы Квиткова решила оставить распущенными, что под водой смотрелось очень эффектно. Свой образ девушка дополнила массивными серьгами и серебристым браслетом на руке.

Поклонники взорвали комментарии блогерши восторженными отзывами – «Невероятно красиво», «Ваууу..безумно красиво!!», «Какая красотка. Все фото просто огонь», «Офигенно», «Божественно красиво!».

Ранее, "Телеграф" писал о новых снимках Насти Каменских - певица показала себя в 17 лет.

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Холостяк, Даша Квиткова.

Автор:

Телеграф
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