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Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой: экс-холостяк рассказал о расходах
Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой: экс-холостяк рассказал о расходах

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой: экс-холостяк рассказал о расходах

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой: экс-холостяк рассказал о расходах
12:12 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram
Украинский телеведущий ответил на самый популярный сегодня вопрос поклонников.

На днях состоялась долгожданная свадьба героя "Холостяка-9" Никиты Добрынина и победительницы реалити Даши Квитковой. Все было организовано на высшем уровне - арка на берегу Днепра, сверкающие огни, множество цветов, звездные гости и шоу-программа. Неудивительно, что такой праздник обошелся паре в немалую сумму.

На торжество влюбленные потратили чуть больше 80 тысяч долларов - без учета затрат на свадебные наряды, кольца, операторов и съемок до свадьбы.

Об этом Никита рассказал в Instagram Stories.

Скриншот

На вопрос подписчиков, окупилась ли им свадьба, Добрынин ответил: "А такое высчитывают? У нас не было такой цели".

Никита также назвал стоимость своего свадебного костюма, который был изготовлен на заказ. По словам ведущего, дизайнерский наряд ему обошелся в 45-50 тысяч гривен.

А на вопрос о стоимости кольца для Даши, Никита ответил уклончиво: "В западных странах существует традиция дарить на помолвку кольцо, стоимость которого равна зарплате мужчины за 1-2 месяца".

Свадьба состоялась: Никита Добрынин и Даша Квиткова провели пышную церемонию

Свадьба Никиты и Даши прошла в Киеве 12 августа. Влюбленные обменялись супружескими обетами два раза - днем и на фоне вечернего города. 22-летняя Квиткова подготовила два платья: первое - более легкое и удобное для танцев, а второе предназначалось для вечерней церемонии.

На празднике любви было 70 гостей, среди которых и звездные друзья: ведущий Григорий Решетник с супругой Кристиной, бизнесвумен Лера Бородина с мужем Андреем Шабановым и певица Оля Цибульская. За развлекательную часть отвечала группа KAZKA.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Холостяк, Телеведущий, Никита Добрынин, Даша Квиткова.

Автор:

Телеграф
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