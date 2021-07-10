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"Мой мотиватор, хранительница семьи и любовь": звезда сериала "Спіймати Кайдаша" показал первые фото со свадьбы

"Мой мотиватор, хранительница семьи и любовь": звезда сериала "Спіймати Кайдаша" показал первые фото со свадьбы
10:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram Тараса Цымбалюка

Звезда популярных сериалов, таких как "Спіймати Кайдаша" и "Кріпосна", секс-символ украинского телевидения Тарас Цымбалюк впервые женился в субботу, 3 июля. Избранницей 31-летнего актера стала звездный визажист Тина Антоненко (в девичестве).

Фото со свадьбы звезда опубликовал на своей странице в Инстаграме.

В новом посте Цымбалюк вспоминает, как 3 года назад он "пригласил эту девочку на первое свидание" и с тех самых пор мужчина начал себя чувствовать "самым счастливым человеком на земле". Тарас добавил, что этим поступком он будет гордиться всю свою жизнь.

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 "Тина Цымбалюк, для меня огромная честь, что ты стала моей женой. Мой мотиватор, хранительница нашей семьи и моя огромная любовь. Спасибо, моя девочка!", - обратился актер к своей возлюбленной.

Тарас и Тина Цымбалюк

Тарас и Тина Цымбалюк

Тарас и Тина Цымбалюк

Тарас и Тина Цымбалюк

Тарас и Тина Цымбалюк

Тарас и Тина Цымбалюк

Напомним, что предложение руки и сердца Тарас Цымбалюк сделал своей возлюбленной после трех лет отношений во время прямого эфира проекта "Танці з зірками-2020", где актер был участником шоу.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Тарас Цымбалюк, Тина Цымбалюк.
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