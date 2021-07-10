"Мой мотиватор, хранительница семьи и любовь": звезда сериала "Спіймати Кайдаша" показал первые фото со свадьбы

Звезда популярных сериалов, таких как "Спіймати Кайдаша" и "Кріпосна", секс-символ украинского телевидения Тарас Цымбалюк впервые женился в субботу, 3 июля. Избранницей 31-летнего актера стала звездный визажист Тина Антоненко (в девичестве).

Фото со свадьбы звезда опубликовал на своей странице в Инстаграме.

В новом посте Цымбалюк вспоминает, как 3 года назад он "пригласил эту девочку на первое свидание" и с тех самых пор мужчина начал себя чувствовать "самым счастливым человеком на земле". Тарас добавил, что этим поступком он будет гордиться всю свою жизнь.

"Тина Цымбалюк, для меня огромная честь, что ты стала моей женой. Мой мотиватор, хранительница нашей семьи и моя огромная любовь. Спасибо, моя девочка!", - обратился актер к своей возлюбленной.

Напомним, что предложение руки и сердца Тарас Цымбалюк сделал своей возлюбленной после трех лет отношений во время прямого эфира проекта "Танці з зірками-2020", где актер был участником шоу.