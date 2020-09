"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: слезы Саниной, помолвка Цимбалюка и ссора Фреймут с Кухар (Видео)

Вчера, 13 сентября, на телеканале "1+1" прошел з выпуск проекта "Танцы со звездами 2020".

Новый выпуск "Танцев со звездами 2020" посвятили вечной теме - любви. В своих видео-дневниках звездные участники рассказали о своих родных, о семейных историях и посвятили свои романтические номера на паркете именно своим родным и любимым. Вторые половинки участников шоу сидели в зале во время эфира и смотрели танцевальные номера вживую.

Новый выпуск продолжил изменения, которые ввели на прошлой неделе. Гостевым ведущим на этой неделе стала певица Надя Дорофеева, которая перевоплотилась в зайчика в стиле Playboy. А ведущим звездного балкона стал ее супруг - Владимир Дантес.

Третий эфир танцевального шоу открыла пара Арам Арзуманян с Тоней Руденко. Пара исполнила зажигательную сальсу, которую киноактер решил посвятить своей жене Кристине. Танцем в индийском стиле ребята перенесли зрителей в яркий Болливуд. Судьи, как и зрители, остались в восторге от номера.

Вторыми на паркет вышли Юлия Санина и Дмитрий Жук. Невероятно чувственным и нежным медленным фокстротом пара довела до слез зал и саму Екатерину Кухар. Свой танец певица посвятила своему супругу - Валерию. Юлия Санина призналась, что до встречи с ним чувствовала себя очень одинокой, а вместе с мужем впервые узнала, что такое взаимная любовь. После исполнения танца Юлия Санина не сдержала эмоций и заплакала, благодаря мужа за все.

Alyona Alyona и Юрий Гурич выполнили страстный хип-хоп под трек Jah Khalib Мамасита. В комментариях к эфиру рэперша рассказала, как из-за ее веса она слышала в свой адрес немало оскорблений, что часто добавляло ей неуверенности. Артистка заявила, что сегодняшний хип-хоп посвящен любви к себе. После исполнения хип-хопа судьи по-разному отреагировали на номер, однако все сошлись на одном: что бодипозитиву сегодня "да", но хип-хопу "нет".

Соблазнительное аргентинское танго Позитив (Алексей Завгородний) решил посвятить жене Анне. Мужчина признался, что он встретил свою возлюбленную в 16 лет и до сих пор она остается его единственной любовью. В помощь паре пришла коллега Позитива - Мишель Андраде, которая пела, пока Леша и Юля танцевали. Больше всего номер взволновал Надежду Дорофееву, которая была поражена страстью Позитива и отметила, что никогда не видела у партнера по сцене такую идеальную осанку.

У главного холостяка нового сезона, несмотря на его харизматичность, была трагическая история любви. Его возлюбленная разбилась на вертолете и с тех пор он до сих пор находится в поисках любви. Сергей Мельник со своей партнершей Аделиной Дели выполнил ча-ча-ча в стиле Кена и Барби. Несмотря на яркий номер, не все судьи остались в восторге от выступления. Влад Яма, к примеру, сравнил Сергея с Дмитрием Комаровым, которому в одном из предыдущих сезонов тяжело давались танцы.

Украинская певица Санта Димопулос поделилась своей историей любви, которая дала ей много уроков. Когда-то женщина жила в гражданском браке с ведущим Андреем Джеджулой и даже воспитала с ним сына, но после 4 лет отношений пара разошлась. Впоследствии Санта начала отношения с бизнесменом Владимиром Самсоненко, а затем – с Игорем Кучеренко, который, по словам артистки, дал ей ощущение настоящего дома. Именно ему певица посвятила свой номер – сексуальную румбу.

Надежда Мейхер с Кириллом Васюком исполнила чувственный венский вальс под песню I will always love you. Надя призналась, что после многих лет одиночества она наконец доверилась мужчине и смогла построить семью с Михаилом. Именно ему женщина посвятила свой нежный венский вальс на проекте "Танцев". Григорий Чапкис был настолько потрясен выступлением артистки, что подарил ей свою книгу и роскошный букет роз.

В этом эфире Ольга Фреймут и Илья Падзина впервые после выздоровления от коронавируса танцевали на паркете, а не дома на самоизоляции. Ольга откровенно рассказала, что ее жизнь совсем не похожа на сказку. Только в 35 лет она нашла настоящую любовь – мужа Владимира, и вышла замуж за него. Ведущая выполнила нетипичную для себя пластическую самбу, которая не понравилась Екатерине Кухар. Но Ольга Фреймут не дала себя в обиду и достаточно резко ответила на критику примы, посоветовав сходить в церковь и покаяться.

Дарья Петрожицкая и Игорь Галуненко, которые еще не выздоровели от COVID-19 снова выступали на улице. В жизни киноактрисы было место для пылкого романа с актером Тарасом Цимбалюком, но их жизненные пути все же разошлись. Сейчас Дарья одинока и ждет своего принца. Нежный вальс актриса посвятила Тарасу, которого она до сих пор считает идеалом мужчины. Судьи одобрительно оценили выступление пары и попросили как можно быстрее вернуться на паркет, ведь присутствие в прямом эфире является обязательным в дальнейшем шоу.

Несмотря на неутешительную историю любви Дарьи Петрожицкой и Тараса Цимбалюка, у киноактера уже давно есть другая возлюбленная Тина. Для нее он станцевал джайв. Актер рассказал о том, как познакомился со своей девушкой Тиной на съемках клипа Дмитрия Монатика, а после танца признался ей в любви и сделал предложение руки и сердца. Тарас подарил ей букет белых роз и обручальное кольцо. Тина расплакалась и сказала "да".

У звезды украинской сцены Славы Каминской тоже была история любви, которая закончилась разводом. Раньше она была замужем за хирургом Эдгаром Каминским, но им, похоже, все же не суждено было быть вместе. Похожая история была и у Дмитрия Дикусара, который когда-то был в отношениях с Ириной Билык. После нелегкого опыта пара решила станцевать интимное контемпорари, в котором они хотели бы ощутить состояние влюбленности, как много лет назад каждый из них.

Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей вышел на танцевальный паркет третьего выпуска под собственную песню "Без неї ніяк", которую посвятил своей жене Анне. Сергей Танчинец и Яна Цибульская станцевали страстный пасодобль. Рокер посвятил выступление, как и песню, своей супруге, которая по словам певца «создала того Сергея Танчинца, которого вы видите на паркете». Ритмичный пасадобль понравился не всем судьям, но они дали шанс артисту и подарили хорошие баллы.

Звезда украинской эстрады Олег Винник не слишком много говорил о собственной истории любви. Только о том, что у него были неразделенные чувства и что надеется, что женщина, которая ему нравилась, сегодня увидит его на паркете и поймет, что этот танец для нее. А вообщем, свой венский вальс певец посвятил всем своим преданным фанаткам, которые поддерживают его во всех начинаниях. Номер вызвал у судей лишь положительные впечатления и такие же баллы, разместившие их на первых ступеньках турнирной таблицы.

Лидерами турнирной таблицы стали Санта Димопулос и Юлия Санина, танцы которых судьи оценили в 37 баллов. Самые же низкие оценки на этой неделе получили Alyona Alyona и Слава Каминская.

По результатам голосования в зоне риска оказались 3 пары: Слава Каминская и Дмитрий Дикусар, Арам Арзуманян и Тоня Руденко, Alyona Alyona и Юрий Гурич.

Но фортуна не повернулась только к паре Слава Каминская и Дмитрий Дикусар. Впервые за много времени ощущения жюри и зрителей совпали. Проникновенное контемпорари, которое было посвящено несчастной любви Дмитрия и Славы, не смогло покорить ни судей, ни зрителей.