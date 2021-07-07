"Прошу любить и жаловать Тину Цымбалюк": звезда сериала "Спіймати Кайдаша" женился

Украинский шоу-бизнес "обеднел" на еще одного холостяка. Секс-символ украинского кино, звезда сериалов "Спіймати Кайдаша" и "Кріпосна", актер Тарас Цымбалюк женился на своей возлюбленной Тине Антоненко, предложение которой сделал в эфире танцевального шоу "Танці з зірками".

Радостной новостью поделилась новоиспеченная жена на своей странице в Инстаграм. Пара поженилась 3 июля в день годовщины своих отношений. Тина и Тарас решили не устраивать пышное торжество и "сбежали" ото всех, пригласив лишь самых родных и близких.

Девушка опубликовала милое фото, на котором она и Тара позируют в одинаковых халатах надписями Mr. и Mrs. Tsymbaliuk на фоне гор. Вполне вероятно, что бракосочетание проходило в Карпатах.

"Мой любимый, счастлива быть твоей женой. Большого плавания нашему кораблю под названием "семья" - написала Тина под снимком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Цымбалюк (@tina_tsymbaliuk)

Ранее, "Телеграф" писал, что 3 июля также связали себя узами брака и американская певица Гвен Стефани и Блейк Шелтон.