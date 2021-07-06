"Мечты сбываются": Гвен Стефани тайно вышла замуж (фото)

Американская певица Гвен Стефани и ее возлюбленный Блейк Шелтон, которые обручились в октябре 2020 года, 3 июля 2021 года сыграли тайную свадьбу. Спустя несколько дней после торжества, артистка поделилась со своими поклонниками снимками с церемонии.

Фото появились на страницах пары в Инстаграме.

Знаменитости не устраивали пышное празднование, а просто собрали родных и близких в своем доме. Стоит отметить, что для пары специально обстроили часовню, где пара обменялась обетами.

Для своей свадьбы Гвен выбрала необычное платье с корсетом без рукавов и пышной фатиновой юбкой, которая превращалась с длинной в короткой. Свой наряд певица соединила с длинными сапогами на высоком каблуке.

"Мечты сбываются" - подписала фото Стефани.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gwen Stefani (@gwenstefani)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gwen Stefani (@gwenstefani)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gwen Stefani (@gwenstefani)

Ранее, "Телеграф" писал, что сын актера Жан-Клода Ван Дамма Кристофер Ван Варенберг женился на пианистке из Азербайджана Суаде Гаджизаде.