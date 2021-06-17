Сын Жан-Клода Ван Дамма женился на 21-летней пианистке с Ближнего Востока (их фото вместе)

В семье известного американского актера Жан-Клода Ван Дамма пополнение. У знаменитости появилась невестка, а у его старшего сына Кристофера Ван Варенберга - супруга.

Избранницей 34-летнего американского актера и продюсера Криса Ван Дамма стала 21-летняя азербайджанка Суада Гаджизаде. Девушка - азербайджанская пианистка, лауреат международных конкурсов. Ее имя вписано в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.

На своих страницах в Инстаграме пара отметила в описаниях своих профилей.

Скромное торжество произошло в посольстве Азербайджана. Пара отказалась от пышного празднования в связи с пандемией коронавируса. Отметим, что на свадьбе присутствовал и сам звездный отец - Жан-Клод Ван Дамм.

На одном из телеграм-каналов опубликовали, как актер танцует со своей невесткой.

Ранее, "Телеграф" писал, что Netflix выпустил первый трейлер комедийного боевика с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли