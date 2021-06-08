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Снимали в Киеве и Париже: Жан-Клод Ван Дамм спасает сына в первом трейлере комедии от Netflix (видео)

Снимали в Киеве и Париже: Жан-Клод Ван Дамм спасает сына в первом трейлере комедии от Netflix (видео)
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Вам Дамм снялся в главной роли комедийного боевика французского режиссера Давида Шарона The Last Mercenary ("Последний наемник"). О том, что 60-летний мастер боевых искусств впервые снимется для Netflix, стало известно в августе прошлого года.

За сюжетом, таинственный бывший агент секретной службы должен срочно вернуться во Францию после того, как правительство ложно обвиняет его отчужденного сына в торговле оружием и наркотиками.

Также в фильме сыграли Албан Иванов, Асса Силла, Самир Декацца, Патрик Тимси, Эрик Жюдор, Валери Каприски.

Некоторые сьемки фильма с голливудской звездой проходили в Киеве. Тогда для съемок были перекрыты несколько улиц в центре столицы, что не понравилось местным жителям, передает "ТСН".

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Работа над картиной продолжалась в течение 36 дней. Были задействованы локации, похожие на парижские - в боевике можно будет увидеть отели Premier Palace и Fairmont, улицу Константиновскую, ночной клуб Tootsie.

Премьера комедийного боевика запланирована на 30 июня 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что к актерскому составу четвертого фильма "Матрица" присоединилась Кристина Риччи.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 203

Все по теме:

Фильмы, Жан-Клод Ван Дамм, Трейлеры, Netflix, Последний наемник.
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Снимали в Киеве и Париже: Жан-Клод Ван Дамм спасает сына в первом трейлере комедии от Netflix (видео)
Снимали в Киеве и Париже: Жан-Клод Ван Дамм спасает сына в первом трейлере комедии от Netflix (видео)
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