Снимали в Киеве и Париже: Жан-Клод Ван Дамм спасает сына в первом трейлере комедии от Netflix (видео)

Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Вам Дамм снялся в главной роли комедийного боевика французского режиссера Давида Шарона - The Last Mercenary ("Последний наемник"). О том, что 60-летний мастер боевых искусств впервые снимется для Netflix, стало известно в августе прошлого года.

За сюжетом, таинственный бывший агент секретной службы должен срочно вернуться во Францию после того, как правительство ложно обвиняет его отчужденного сына в торговле оружием и наркотиками.

Также в фильме сыграли Албан Иванов, Асса Силла, Самир Декацца, Патрик Тимси, Эрик Жюдор, Валери Каприски.

Некоторые сьемки фильма с голливудской звездой проходили в Киеве. Тогда для съемок были перекрыты несколько улиц в центре столицы, что не понравилось местным жителям, передает "ТСН".

Работа над картиной продолжалась в течение 36 дней. Были задействованы локации, похожие на парижские - в боевике можно будет увидеть отели Premier Palace и Fairmont, улицу Константиновскую, ночной клуб Tootsie.

Премьера комедийного боевика запланирована на 30 июня 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что к актерскому составу четвертого фильма "Матрица" присоединилась Кристина Риччи.