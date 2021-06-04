Закари Ливай приступил к съемкам второй части "Шазама!": фото и новый тизер фильма (видео)

Исполнитель главной роли в комедийном супергеройском фильме "Шазам!" (2019) - Закари Ливай, приступил к съемкам второй части фильма, основанного на одноименном комиксе издательства DC Comics. Продолжение картины называется "Шазам! Ярость богов". Режиссером и сценаристом стали Дэвид Ф. Сандберг и Генри Гайден соответственно. Именно они работали над первой частью фильма киновселенной DC.

Об этом сообщает Daily Mail.

На новых кадрах американский актер одет в обновленный (очень тесный!) супергеройский костюм. Сейчас съемки проходят в Джорджии.

В сети также появился новый тизер фильма, где нам в деталях показали обновленный дизайн костюма героя.

Премьера фильма первоначально планировалась состоятся на День дурака в 2022 году, но вмешалась пандемия коронавируса. Сначала "Шазам! 2" перенесли на семь месяцев вперед до ноябрьской даты выпуска, а затем снова отложили до 2 июня 2023 года.

Напомним, что по сюжету первой части, 14-летнему Билли Батсону достается от волшебника сила превращаться во взрослого супергероя Шазама. Шазам наслаждается взрослой версии самого себя и тратит суперспособности на развлечения. Но ему приходится быстро освоить свои навыки, чтобы выполнить возложенную на Шазама обязанность - побороть смертоносные силы зла, с которыми заключил соглашение доктор Тадеус Сиван.

Ранее режиссер Дэвид Ф. Сандберг поделился первым тизером фильма "Шазам! Ярость богов".