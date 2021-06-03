"Реминисценция" с Хью Джекманом: вышел украинский трейлер научно-фантастического фильма (видео)

После перерыва в один год голливудский актер Хью Джекман, который мог и не стать Росомахой в фильме "Люди Икс", возвращается на большие экраны!

52-летний австралиец исполнил главную роль в новой научно-фантастической картине под названием "Реминисценция" (Reminiscence) режиссера Лизы Джой ("Мир Дикого запада", "Черная метка", "Мертвые до востребования").

По сюжету, ученый находит способ пережить прошлое и использует эту технологию для поиска своей давно потерянной любви.

В фильме также сыграли Ребекка Фергюсон ("Миссия невыполнима: Племя изгоев", "Девушка в поезде", "Доктор Сон"), Тэнди Ньютон ("Миссия невыполнима 2", "В погоне за счастьем", "Мир Дикого запада"), Даниэль Ву ("Железный кулак", "Варкрафт", "Tomb Raider: Лара Крофт"), Клифф Кертис ("Коломбиана", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Доктор Сон") и другие.

Премьера фильма в Украине состоится 19 августа этого года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что новый фильм ужасов "Тихое место 2" превзошел "Годзиллу против Конга" по кассовым сборам.