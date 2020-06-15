Хью Джекман мог лишиться роли Росомахи

Он играл Росомаху в семи фильмах, включая "Людей Икс: Дни минувшего будущего", "Людей Икс: Апокалипсис", "Логана", "Людей Икс: Последняя битва" и титры "Дэдпула 2".

Роль Росомахи в серии супергеройских фильмов принесла Хью Джекману огромную славу.

Этот образ стал его голливудским прорывом и превратил его из малоизвестного австралийского актера в звезду. Росомаха принес Хью множество наград и признание. Но всего этого могло не быть, если бы Джекман поддался сомнениям своей любимой супруги.

В новом интервью Деборра-Ли Фернесс рассказала, что была скептически настроена к роли Росомахи, когда Хью собирался на прослушивание.

Когда вы женаты, вы — команда. И хотите друг для друга лучшего. Я сказала тогда Хью: "И что ты будешь делать в этом фильме с этими когтями?" — поделилась Деборра. Но, очевидно, в той ситуации Хью решил довериться собственным ощущениям.

Хью и Деборра вместе уже 25 лет. Они с любовью говорят друг о друге и ценят свои отношения. Недавно Фернесс рассказала, что села на кетодиету, исключающую углеводы. А Хью, как назло, увлекся выпечкой хлеба.

Это так бесит. Я сижу на кетодиете, но просыпаюсь от запаха свежевыпеченного хлеба, — пожаловалась Деборра. Но супруги уже нашли компромисс: специально для жены Джекман печет низкоуглеводный хлеб.