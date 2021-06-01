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Превзошел "Годзиллу против Конга": фильм "Тихое место 2" установил новый рекорд по кассовым собрам

Превзошел "Годзиллу против Конга": фильм "Тихое место 2" установил новый рекорд по кассовым собрам
Обновлено 16:22 Сегодня Телеграф Фото: twitter

27 мая на большие экраны вышла вторая часть фильма ужасов от Джона Красински "Тихое место 2". За три дня в прокате картине удалось поставить новый рекорд по кассовым сборам, превзойдя фильм "Годзилла против Конга".

За первые выходные показа фильма в прокате он собрал почти 50 миллионов долларов, а "Годзилла" за это время собрала лишь 30. Стоит отметить, что по прогнозам киноэкспертов картина должна была заработать лишь 40 миллионов долларов, учитывая количество закрытых кинотеатров по всему миру.

А за все время проката "Тихое место" собрал по всему миру около 340 млн долларов.

Таким образом, фильм "Тихое место 2" стал самой кассовой картиной в США с начала пандемии.

Напомним, что картина рассказывает продолжение истории семьи Эбботов, которая спасается от пришельцев из космоса. Они отправляются в путешествие, чтобы спастись от монстров, однако быстро понимают, что пришельцы - это не единственная проблема.

Ранее, "Телеграф" писал о самых ярких новых сериалах, которые выйдут в июне-2021.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 69

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Рекорд, Кино, Фильм, Тихое место 2.
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