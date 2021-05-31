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Понедельник, 31.05.2021
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Что посмотреть в июне: сериалы, на которые стоит обратить внимание в первом месяце лета (видео)

Что посмотреть в июне: сериалы, на которые стоит обратить внимание в первом месяце лета (видео)
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф

Если вы тоже любите следить в течение нескольких сезонов за жизнью героев, то наша подборка вас порадует. Летом ожидается не только много громких премьер, но и продолжение любимых историй.

Читайте ниже о самых ярких новинках телешоу в подборке "Телеграфа".

Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами - премьера 4 июня

Действие новой адаптации комиксов Sweet Tooth происходит в постапокалиптическом будущем, в мире, где таинственное событие нанесло ущерб человечеству и привело к появлению странных младенцев, родившихся наполовину людьми и наполовину животными. История расскажет о мальчик с оленьими рогами Гасе. Выбравшись из своего леса, маленький герой вместе с другими мутировавшими людьми попытается разобраться, что произошло, и будет на пороге открытия страшной заговора.

Почему женщины убивают (2 сезон) - премьера 4 июня

Любимый многими сериал о женщинах, которые убивают своих мужей, по просьбе фанатов продлили на второй сезон. В нем уже будут совсем другие пары, другие причины и другие способы убийств. Сериал останется таким же хорошим, стильным и зрелищным.

История Лизи - премьера 4 июня

Мастер ужасов Стивен Кинг адаптировал свой роман 2006 года "История Лизи", который, по словам автора, является его любимой из написанных им книг, в восьмисерийный сериал Apple TV +, снятый чилийским режиссером Пабло Ларраином.

Последний сезон сериала "Бумажный дом" уже не за горами (дата выхода и трейлер)

Сюжет рассказывает о Лизе, вдове известного писателя, которая все еще не может оправиться после его смерти. Ко всему прочему, в жизни главной героини появляется сумасшедший фанат творчества ее мужа, который так просто не оставит вдову в покое.

Время - премьера 6 июня

Сериал фокусируется на людях, составляющих пенитенциарную систему в Великобритании, и был описан как история о вине и прощении, наказании и раскаянии, а также о влиянии тюрьмы на всех, кто через нее проходит.

В главных ролях: Шон Бин и Стивен Грэм.

Локи - премьера 9 июня

Фанатам киновлесенной Marvel точно понравится! Главным героем здесь выступит общий любимец - Локи, бог хитрости и обмана. За свои же выходки ему наконец-то достанется, потому что после кражи магического куба Тессеракт, он попадает в полицейскую организацию, которая следит за мультивселенной. У героя есть выбор - или быть наказанным за преступления или помочь организации в борьбе с серьезной угрозой.

Люпен (2 сезон) - премьера 12 июня

Любимый зрителями джентльмен-вор и мастер маскировки возвращается! Конечно, ожидалось, что столь харизматичный персонаж должен был получить продолжение. Что же теперь ожидает благородного преступника, черпающего вдохновение у книжного персонажа Арсена Люпена?

В ритме жизни - премьера 18 июня

Мотивационная комедия расскажет о домохозяйке 80-х, которая нашла спасение от рутинной повседневности и увлеклась аэробикой. Но ее новое хобби вызовет много неодобрений со стороны общества.

Дэвид становится человеком (2 сезон) - премьера 23 июня

В этой драме будет рассказано о подростке Дэвиде, который хочет вырваться из нищеты, для чего все свое время посвящает учебе. Но период взросления труден и тернист и наш главный герой столкнется со многими проблемами.

Тайное общество мистера Бенедикта - премьера 25 июня

Красочная экранизация подростковой серии книг расскажет нам о четырех избранных детей, которых вербует таинственный незнакомец и размещает их в школе-интернате. Героям предстоит помешать безумцу поработить мир.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тайны хранил в себе американский сериал "Друзья".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 225

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