Последний сезон сериала "Бумажный дом" уже не за горами (дата выхода и трейлер)

Популярный испанский сериал "Бумажный дом" (La casa de papel) в 2017 году заинтересовал американский Netflix, который купил права на международный показ. В 2020 году четвертый сезон сериала посмотрело свыше 65 миллионов пользователей стримингового сервиса, но анонсируя пятый сезон создатели сериала заявили, что продлевать его больше не будут.

Как сообщает Deadline, финальный сезон будет разделен на две части, первая часть которого стартует 3 сентября, а вторая - 3 декабря.

На своем YouTube-канале Netflix также выпустил первый трейлер 5 сезона.

Создатели обещают, что это будет "больше, чем просто битва, это война".

Сюжет шоу изначально рассказывал о дерзком ограблении Испанского королевского монетного двора группой авантюристов. После долгого затишья герои снова решают ограбить. На этот раз Банк Испании.

Ранее сообщалось, что испанский сериал "Бумажный дом" попал в список самых популярных сериалов 2020 года.