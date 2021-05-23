Рик и Морти возвращаются уже через считанные недели: трейлер и дата выхода 5 сезона (видео)

Пятый сезон американского научно-фантастического анимационного сериала Rick and Morty ("Рик и Морти") стартует 20 июня. Эту дату канал Adult Swim назвал "мультивселенским праздником".

В воскресенье, 23 мая, на официальном канале Adult Swim в YouTube вышел трейлер нового сезона комедийного мультсериала.

"Это не мираж. 10 новых серий Рика и Морти начнутся 20 июня на Adult Swim", - пишется в сообщении.

Добавим, что по данным рейтинга IMDb, "Рик и Морти" держит 9,2 балла из 10.

В сериале ведется история об эксцентричном ученом Рике Санчезе и его неуверенного в себе внуке Морти. Проект является пародией на франшизу "Назад в будущее", в которых главные роли исполнили актеры Майкл Дж. Фокс и Кристофер Ллойд.

Напомним, что ранее автор шоу Дэн Хармон заявил, что уже идут работы над седьмым сезоном проекта. В новых выпусках поклонников сериала ждут крутые сюжетные повороты, а также возвращение "космической" Бет из финала четвертого сезона.