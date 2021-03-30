Вскрылись новые детали 5 сезона "Рика и Морти" (трейлер)

Adult Swim назвал дату выхода продолжения фантастического мультсериала "Рик и Морти" — пятый сезон начнется с 20 июня.

Об этом сообщается на официальном сайте канала.

Эту дату канал назвал "днем Рика и Морти" — "мультивселенским праздником, который будут отмечать везде".

"В пятом сезоне грядет эпический канон. Фанаты будут сбиты с толку каноном, которым мы их жахнем — но им это понравится", - рассказал один из сценаристов "Рик и Морти" Скотт Мардер.

По словам сценариста, в пятом сезоне зрители снова встретятся с "космической Бет" из финала четвертого сезона. С ней, по словам Мардера, будут связаны достаточно интересные события. Какие именно – сценарист не уточнил.

Сами создатели пошутили, что "теперь можно начинать спрашивать про 6 сезон". Мардер же отметил, что хотя пятый сезон находится ближе всего к выпуску, команда ушла далеко вперед — ведется работа не только над шестым, но и над седьмым сезоном.

"Думаю, сейчас мы занимаемся уже седьмым сезоном — честно говоря, я даже не слежу", - сказал он.

Объявление о старте нового сезона создатели сопроводили релизом трейлера.

Отметим, что по данным рейтинга IMDb, "Рик и Морти" получил 9, 2 балла.

Как сообщал "Телеграф", ранее действительно сообщалось, что мультфильм "Рик и Морти" получит седьмой сезон.