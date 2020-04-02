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"Рик и Морти": трейлер и дата выхода новых эпизодов (Видео)

"Рик и Морти": трейлер и дата выхода новых эпизодов (Видео)
18:56 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Новые серии выйдут в эфир Adult Swim 3 мая 2020 года.

В сети появился трейлер второй части четвертого сезона популярного анимационного сериала "Рик и Морти", в котором названа дата премьеры новых эпизодов.

Новые серии выйдут в эфир Adult Swim 3 мая 2020 года.

Четвертый сезон стартовал в 2019 году. Создателями сериала являются Джастин Ройланд и Дэн Хармон. Всего телеканал Adult Swim заказал 70 новых серий мультсериала.

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"Рик и Морти" выходит с 2013 года. Мультсериал рассказывает о приключениях безумного ученого Рика Санчеза, который путешествует по самым разным уголкам вселенной вместе со своим скромным и неудачливым внуком Морти.

Напомним, вышел тизер мультсериала "Солнечные противоположности" от соавтора "Рика и Морти".

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Мультфильм, Дата, Мультсериал, Трейлер, Рик и Морти.
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