"Рик и Морти": трейлер и дата выхода новых эпизодов (Видео)

Новости культуры:Новые серии выйдут в эфир Adult Swim 3 мая 2020 года.

В сети появился трейлер второй части четвертого сезона популярного анимационного сериала "Рик и Морти", в котором названа дата премьеры новых эпизодов.

Новые серии выйдут в эфир Adult Swim 3 мая 2020 года.

Четвертый сезон стартовал в 2019 году. Создателями сериала являются Джастин Ройланд и Дэн Хармон. Всего телеканал Adult Swim заказал 70 новых серий мультсериала.

"Рик и Морти" выходит с 2013 года. Мультсериал рассказывает о приключениях безумного ученого Рика Санчеза, который путешествует по самым разным уголкам вселенной вместе со своим скромным и неудачливым внуком Морти.

Напомним, вышел тизер мультсериала "Солнечные противоположности" от соавтора "Рика и Морти".