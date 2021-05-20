От кастинга до съемок: канал HBO выпустил трейлер специального эпизода "Друзья: Воссоединение"

Стриминговый сервис HBO Max выпустил официальный трейлер спецэпизода сериала "Друзья". Премьера ролика состоялась на ютуб-канале сервиса.

Специальный эпизод будет не "стандартной" серией, а разговорным шоу с участием актеров. Исполнители главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер вернутся в "свои" квартиры и кофейню.

Актеры расскажут, как проходили съемки и читался сценарий. Также главные герои воссоздадут некоторые сцены из сериала. Кроме того, в эпизоде к главным актерам присоединятся различные приглашенные звезды, к примеру, Дэвид Бекхэм, Синди Кроуфорд, Кит Харингтон, Риз Уизерспун.

Премьера спецэпизода состоится 27 мая 2021 года.

В комментариях поклонники сериала ликуют. Все с нетерпением ждут выхода серии в эфир.

"Наконец-то не фэйковый трейлер", "Я счастлив", "Нет, я не плачу, я радуюсь", "Леди и джентльмены, мы ждали этого момента очень долго" - пишут по видео.

Ранее, "Телеграф" писал, что HBO обнародовал уникальный отрывок из фильма с Анджелиной Джоли "Те, кто желают мне смерти".