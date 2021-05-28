Кортни Кокс прятала сценарий в раковине, а Энистон и Швиммер были влюблены: что интересного хранил в себе сериал "Друзья"

27 мая 2021 года осуществилась мечта многомиллионной армии поклонников сериала "Друзья". На стриминговом сервисе HBO Max состоялась премьера специального выпуска культового сериала.

"Игровой" эпизод, длительностью более часа, рассказал о жизни главных героев спустя 17 лет после выхода финальной серии.

Исполнители главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер вернулись в свои сериальные квартиры и вспомнили, как проходили съемки сериала. А также поделились интересными закулисными подробностями.

Одной из главных новостей стал тот факт, что Энистон и Швиммер были влюблены друг в друга, как и их персонажи Росс и Рэйчел. Однако пара решила не переходить границы и перенесла свои чувства на героев. Теперь неудивительно, почему они – одна из самых выдающихся телевизионных пар в мире.

А Моника, точнее Кортни Кокс, не учила сценарий и прятала его в раковине, чтобы подсматривать. А также актриса писала свои реплики на столе Моники, которые в свою очередь Мэтт Леблан стирал перед началом съемки.

Оказывается самым сложным персонажем для создателей сериала стала Рэйчел. Актрису на эту роль даже искали в последнюю очередь. И, стоит отметить на нее метила Кортни Кокс, но роль Моники подошла ей больше. А Дженнифер Энистон оказалась очень хороша в роли персонажа Рэйчел.

В спецэпизоде решили восстановить викторину, в которой когда-то девочки проиграли свою квартиру. Оказалось, что они не помнят имя мистера Хеклза - нетерпеливого соседа Моники и Рэйчел.

Та же история и с профессией Чендлера Бинга. Никто не может запомнить где и кем работал персонаж Мэттью Перри.

Помните милую обезьянку Марселя, который жил у Росса в первых сериях сериала? Так вот он не всем нравился, и своему сериальному владельцу тоже. Кокс и вовсе сначала испугалась зверька.

Сериальные родители Росса и Моники - Джек и Джуди Геллер (Эллиотт Гулд и Кристина Пиклз) были реально как мама и папа для героев, признались актеры. И стоит отметить, их чувства были взаимными.

Оказывается Моника и Чендлер остались вместе из-за пожеланий зрителей. По задумке авторов, пара вместе переспала в Лондоне и на этом все. Но публике очень понравилась идея пары Моника-Чендлер, и поэтому сценаристы поняли, что им нужно продолжать отношения этой пары. Если бы не эта пара, не было бы многих запоминающихся сцен в шоу - к примеру "Мои глаза" от Фиби.

В сети поклонники активно обсуждают серию, отмечая, что они очень счастливы снова видеть друзей вместе. Многие пишут, что это был лучший час в их жизни, многих поразила реальная история Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера.

"Друзья: Воссоединение - лучшее воссоединение актеров всех времен" - этим комментарием можно описать все отзывы.

Напомним, что о запуске съемок специального эпизода сериала "Друзья" стало известно еще в начале 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса съемки часто переносились. Сначала они были запланированы на 27 мая 2020 года, позже главные актеры должны были встретится во второй половине августа. Однако в июле Дэвид Швиммер,сообщил, что к съемкам приступят тогда, когда это будет безопасно для всех в условиях пандемии.