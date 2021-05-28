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Кортни Кокс прятала сценарий в раковине, а Энистон и Швиммер были влюблены: что интересного хранил в себе сериал "Друзья"

Кортни Кокс прятала сценарий в раковине, а Энистон и Швиммер были влюблены: что интересного хранил в себе сериал "Друзья"
Обновлено 10:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter

27 мая 2021 года осуществилась мечта многомиллионной армии поклонников сериала "Друзья". На стриминговом сервисе HBO Max состоялась премьера специального выпуска культового сериала.

"Игровой" эпизод, длительностью более часа, рассказал о жизни главных героев спустя 17 лет после выхода финальной серии.

Исполнители главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер вернулись в свои сериальные квартиры и вспомнили, как проходили съемки сериала. А также поделились интересными закулисными подробностями. 

Одной из главных новостей стал тот факт, что Энистон и Швиммер были влюблены друг в друга, как и их персонажи Росс и Рэйчел. Однако пара решила не переходить границы и перенесла свои чувства на героев. Теперь неудивительно, почему они – одна из самых выдающихся телевизионных пар в мире.

А Моника, точнее Кортни Кокс, не учила сценарий и прятала его в раковине, чтобы подсматривать. А также актриса писала свои реплики на столе Моники, которые в свою очередь Мэтт Леблан стирал перед началом съемки. 

Оказывается самым сложным персонажем для создателей сериала стала Рэйчел. Актрису на эту роль даже искали в последнюю очередь. И, стоит отметить на нее метила Кортни Кокс, но роль Моники подошла ей больше. А Дженнифер Энистон оказалась очень хороша в роли персонажа Рэйчел.

В спецэпизоде решили восстановить викторину, в которой когда-то девочки проиграли свою квартиру. Оказалось, что они не помнят имя мистера Хеклза - нетерпеливого соседа Моники и Рэйчел. 

Та же история и с профессией Чендлера Бинга. Никто не может запомнить где и кем работал персонаж Мэттью Перри.

Помните милую обезьянку Марселя, который жил у Росса в первых сериях сериала? Так вот он не всем нравился, и своему сериальному владельцу тоже. Кокс и вовсе сначала испугалась зверька.

Сериальные родители Росса и Моники - Джек и Джуди Геллер (Эллиотт Гулд и Кристина Пиклз) были реально как мама и папа для героев, признались актеры. И стоит отметить, их чувства были взаимными.

Оказывается Моника и Чендлер остались вместе из-за пожеланий зрителей. По задумке авторов, пара вместе переспала в Лондоне и на этом все. Но публике очень понравилась идея пары Моника-Чендлер, и поэтому сценаристы поняли, что им нужно продолжать отношения этой пары. Если бы не эта пара, не было бы многих запоминающихся сцен в шоу - к примеру "Мои глаза" от Фиби.

В сети поклонники активно обсуждают серию, отмечая, что они очень счастливы снова видеть друзей вместе. Многие пишут, что это был лучший час в их жизни, многих поразила реальная история Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера.

"Друзья: Воссоединение - лучшее воссоединение актеров всех времен" - этим комментарием можно описать все отзывы.

Напомним, что о запуске съемок специального эпизода сериала "Друзья" стало известно еще в начале 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса съемки часто переносились. Сначала они были запланированы на 27 мая 2020 года, позже главные актеры должны были встретится во второй половине августа. Однако в июле Дэвид Швиммер,сообщил, что к съемкам приступят тогда, когда это будет безопасно для всех в условиях пандемии.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Кино, Сериал, HBO, Друзья.
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