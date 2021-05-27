"Друзья" возвращаются! Когда и где смотреть спецвыпуск культового сериал

Свершилось! Благодаря стриминговому сервису HBO Max осуществилась мечта миллионов фанатов и уже 27 мая 2021 года состоится премьера нового, специального эпизода культового сериала "Друзья", которую ждали поклонники по всему миру 17 лет.

Специальный эпизод серила получил название "Друзья Воссоединение" и будет длиться целый час. Это будет не "стандартная" серия, а "игровой" эпизод, который расскажет о жизни главных героев спустя долгое время после выхода финальной серии.

Исполнители главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и специальные гости будут вспоминать, как проходили съемки, как происходила начитка сценария, а некоторые сцены они даже воссоздадут.

Премьера эпизода состоится на HBO max, и вскоре после этого, серию можно будет посмотреть на многих онлайн-кинотеатрах.

Тизер-трейлер специального выпуска:

Напомним, что о запуске съемок специального эпизода сериала "Друзья" стало известно еще в начале 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса съемки часто переносились. Сначала они были запланированы на 27 мая 2020 года, позже главные актеры должны были встретится во второй половине августа. Однако в июле Дэвид Швиммер,сообщил, что к съемкам приступят тогда, когда это будет безопасно для всех в условиях пандемии.