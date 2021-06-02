Скачать
Среда, 02.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Даже "Газпром" может попасть под санкции: как остановить строительство "Северного потока-2"
Даже "Газпром" может попасть под санкции: как остановить строительство "Северного потока-2"
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
"Семь пятниц на неделе": почему инициативы Зеленского по Крыму и другим проблемам Украины могут оттолкнуть Запад
"Семь пятниц на неделе": почему инициативы Зеленского по Крыму и другим проблемам Украины могут оттолкнуть Запад
Больше тяжелых случаев и меньше выздоровевших: данные по коронавирусу в Украине 2 июня
Больше тяжелых случаев и меньше выздоровевших: данные по коронавирусу в Украине 2 июня

"Это слишком странно": Стивен Кинг рассказал, какой фильм ужасов впечатлил его больше всего

"Это слишком странно": Стивен Кинг рассказал, какой фильм ужасов впечатлил его больше всего
Обновлено 09:43 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Известный американский писатель, "король ужасов" Стивен Кинг оказывается не такой бесстрашный. Несмотря на то, что из-под его пера вышло много "страшных" книг, по которым снимали фильмы, Кинг признался, что есть один хоррор, который он не смог досмотреть до конца. 

Об этом он рассказал изданию Dread Central.

Как-то, когда Стивен лежал в больнице, его сын принес ему кассету с записью и сказал, что он обязан посмотреть этот фильм. На кассете был хоррор 1999 года "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света". Писатель признается, что посмотрев половину фильма, он его выключил.

"Это слишком жутко и странно",  –  вспоминает Стивен Кинг.

Фильм "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" - рассказывает историю трех студентов кинофакультета, которые едут в небольшой городок, чтобы собрать документальные кадры о легендарном местном убийце. В течение нескольких дней студенты беседуют с горожанами и собирают улики, подтверждающие правдивость сказки. Но проект принимает пугающий оборот, когда ученики сбиваются с пути в лесу и начинают слышать ужасающие звуки.

Ранее, "Телеграф" писал, что Стивен Кинг рассказал, какую экранизацию своего произведения он считает самой лучшей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 247

Все по теме:

Кино, Хоррор, Фильм ужасов, Стивен Кинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невероятно: от коронавируса привили целый город, результат удивил даже медиков
02 "Возможно, Зеленский что-то знает": озвучен прогноз новой агрессии России против Украины
03 Разнесшую съемную квартиру скандальную блогершу год назад спасали от суицида: появилось видео
04 Запад знает, но молчит: что известно о роли России в истории с угоном самолета Ryanair в Беларуси
05 "Шел, шел, и упал на нож": адвокат удивила заявлением о ссадине на лбу Протасевича
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинские военные показали, как будут отвечать на обстрелы врага новыми реактивными снарядами для &quot;Града&quot; (видео)
Украинские военные показали, как будут отвечать на обстрелы врага новыми реактивными снарядами для "Града" (видео)
Long covid: известный врач сравнил последствия коронавируса с коктейлем
Long covid: известный врач сравнил последствия коронавируса с коктейлем
Разнесшую съемную квартиру скандальную блогершу год назад спасали от суицида: появилось видео
Разнесшую съемную квартиру скандальную блогершу год назад спасали от суицида: появилось видео
Кабачки с пармезаном: простой рецепт приготовления в духовке
Кабачки с пармезаном: простой рецепт приготовления в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь