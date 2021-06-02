"Это слишком странно": Стивен Кинг рассказал, какой фильм ужасов впечатлил его больше всего

Известный американский писатель, "король ужасов" Стивен Кинг оказывается не такой бесстрашный. Несмотря на то, что из-под его пера вышло много "страшных" книг, по которым снимали фильмы, Кинг признался, что есть один хоррор, который он не смог досмотреть до конца.

Об этом он рассказал изданию Dread Central.

Как-то, когда Стивен лежал в больнице, его сын принес ему кассету с записью и сказал, что он обязан посмотреть этот фильм. На кассете был хоррор 1999 года "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света". Писатель признается, что посмотрев половину фильма, он его выключил.

"Это слишком жутко и странно", – вспоминает Стивен Кинг.

Фильм "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" - рассказывает историю трех студентов кинофакультета, которые едут в небольшой городок, чтобы собрать документальные кадры о легендарном местном убийце. В течение нескольких дней студенты беседуют с горожанами и собирают улики, подтверждающие правдивость сказки. Но проект принимает пугающий оборот, когда ученики сбиваются с пути в лесу и начинают слышать ужасающие звуки.

Ранее, "Телеграф" писал, что Стивен Кинг рассказал, какую экранизацию своего произведения он считает самой лучшей.