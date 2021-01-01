Они сделали потрясающую работу: Стивен Кинг рассказал о лучшей экранизации его книг

Американский писатель Стивен Кинг рассказал о лучшей, по его мнению, экранизации своего произведения. О своем любимом сериале, основанном на его книге, автор сообщил газете The New York Times.

Фаворитом Кинга является сериал "Буря столетия" 1999 года. Писатель отметил, что ему очень понравилось, что во время съемок был снег, что прибавило сюжету реалистичности. Даже у него возникло ощущение снежной бури, в которой застряли люди.

Также, Кинг отметил работу Колма Фиора, который играл роль Андре Линога.

Сериал "Буря столетия" 1999 года рассказывает историю жителей маленького острова, которым грозит смертельная опасность из-за надвигающейся чудовищной бури. Однако даже стихия не так опасна, как таинственный незнакомец, который становится причиной массовых самоубийств. В самый разгар бури уцелевшие люди пытаются выяснить, что это за странник и в чем его миссия.

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