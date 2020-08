Представлен первый тизер "Шазама 2": дата премьеры сиквела (Видео)

Хоть в компании WarnerMedia сейчас происходят глобальные изменения, которые могут повлиять на график выхода фильмов, сайт TheIlluminerdi сообщает, что это не затронет сиквел фильма "Шазам!".

Ожидаемый фанатами фильм уже был один раз отложен из-за пандемии коронавируса. Планируется, что съемки картины начнутся весной 2021 года, а премьера состоится 4 ноября 2022 года.

Ожидается, что сиквел будет создавать та же команда, что сняла и первый фильм. Режиссером будет Дэвид Ф. Сандберг, сценарий напишет Генри Гейден, а главную роль сыграет Закари Ливай. Кто еще из актеров "Шазама" появится в продолжении, пока неизвестно. Но фанаты возлагают надежды на то, что Супермен в исполнении Генри Кавилла появится во второй части по-настоящему, а не так, как в первой. В нем из-за несовпадения съемочных расписаний Дэвиду Сандбергу пришлось придумывать, как показать Супермена без Кавилла. В результате сцену выстроили так, что был показан только торс персонажа, а когда камера двинулась в сторону лица, то сцена закончилась.

Тизер "Шазама 2"

We haven't shot Shazam 2 yet but there are already reviews up on Letterboxd. I'm pretty sure that means we're allowed to start using review quotes for marketing. pic.twitter.com/q7rj528CDR

— David F. Sandberg (@ponysmasher) August 14, 2020