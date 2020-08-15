Представлен первый тизер "Шазама 2": дата премьеры сиквела (Видео)

Дэвид Ф. Сандберг представил первый тизер второй части "Шазама", а также анонсирована дата съемок и премьеры ожидаемой супергеройской комедии.

Хоть в компании WarnerMedia сейчас происходят глобальные изменения, которые могут повлиять на график выхода фильмов, сайт TheIlluminerdi сообщает, что это не затронет сиквел фильма "Шазам!".

Ожидаемый фанатами фильм уже был один раз отложен из-за пандемии коронавируса. Планируется, что съемки картины начнутся весной 2021 года, а премьера состоится 4 ноября 2022 года.

Ожидается, что сиквел будет создавать та же команда, что сняла и первый фильм. Режиссером будет Дэвид Ф. Сандберг, сценарий напишет Генри Гейден, а главную роль сыграет Закари Ливай. Кто еще из актеров "Шазама" появится в продолжении, пока неизвестно. Но фанаты возлагают надежды на то, что Супермен в исполнении Генри Кавилла появится во второй части по-настоящему, а не так, как в первой. В нем из-за несовпадения съемочных расписаний Дэвиду Сандбергу пришлось придумывать, как показать Супермена без Кавилла. В результате сцену выстроили так, что был показан только торс персонажа, а когда камера двинулась в сторону лица, то сцена закончилась.

Тизер "Шазама 2"

We haven't shot Shazam 2 yet but there are already reviews up on Letterboxd. I'm pretty sure that means we're allowed to start using review quotes for marketing. pic.twitter.com/q7rj528CDR — David F. Sandberg (@ponysmasher) August 14, 2020

Ранее в этом году Закари Ливай рассказал о сиквеле следующее: "Честно говоря, я мало что знаю о том, что будет, потому что работа над сценарием все еще продолжается. Я знаю какие-то общие идеи, но я в восторге от всего, что мне рассказали. Ведь это именно то, что я хочу. А я хочу, чтобы вторая часть оказалась круче первой, которая была хороша".