Дуэйн Джонсон показал первый, но очень короткий тизер "Черного Адама" (Видео)

Свой пост в Twitter Джонсон посвятил главному мероприятию для всех поклонников мира DC - DC Fandome, который пройдет 22 августа этого года. Зрителям обещают раскрыть подробности самых ожидаемых фильмов, а также анонсировать новые проекты кинокомпаний.

Этот небольшой отрывок уже дает нам общее представление о картине.

"Им нужен был герой. Вместо этого они получили меня", - прокомментировал "Скала" первый короткий тизер "Черного Адама".

THEY NEEDED A HERO.

INSTEAD THEY GOT ME

Excited for the first-ever global celebration of the DC Multiverse - #DCFanDome!

This one’s just for you - THE FANS AROUND THE WORLD!

Stay healthy, my friends, and I’ll see you all on August 22nd!

-The Man In Black#BlackAdam pic.twitter.com/m3S4tySYT8

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 7, 2020