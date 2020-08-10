Дуэйн Джонсон показал первый, но очень короткий тизер "Черного Адама" (Видео)

48-летний американский рестлер и актер Дуэйн Джонсон поделился первым тизером супергеройского фильма "Черный Адам", в котором звезда исполняет главную роль.

Свой пост в Twitter Джонсон посвятил главному мероприятию для всех поклонников мира DC - DC Fandome, который пройдет 22 августа этого года. Зрителям обещают раскрыть подробности самых ожидаемых фильмов, а также анонсировать новые проекты кинокомпаний.

Этот небольшой отрывок уже дает нам общее представление о картине.

"Им нужен был герой. Вместо этого они получили меня", - прокомментировал "Скала" первый короткий тизер "Черного Адама".

THEY NEEDED A HERO.

INSTEAD THEY GOT ME

Excited for the first-ever global celebration of the DC Multiverse - #DCFanDome!

This one’s just for you - THE FANS AROUND THE WORLD!

Stay healthy, my friends, and I’ll see you all on August 22nd!

-The Man In Black#BlackAdam pic.twitter.com/m3S4tySYT8 — Dwayne Johnson (@TheRock) August 7, 2020

Также ходят слухи, что на DC Fandome фанатам стоит ожидать более развернутый тизер, или даже полноценный трейлер супергеройского фильма.

Напомним, премьера "Черного Адама" пока все еще назначена на конец декабря 2021 года.

Как сообщалось ранее, голливудский актер Райан Рейнольдс отреагировал на слухи о своем участии в экранизации комиксов DC "Черный Адам".