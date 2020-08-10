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Дуэйн Джонсон показал первый, но очень короткий тизер "Черного Адама" (Видео)

Дуэйн Джонсон показал первый, но очень короткий тизер "Черного Адама" (Видео)
Обновлено 14:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram
48-летний американский рестлер и актер Дуэйн Джонсон поделился первым тизером супергеройского фильма "Черный Адам", в котором звезда исполняет главную роль.

Свой пост в Twitter Джонсон посвятил главному мероприятию для всех поклонников мира DC - DC Fandome, который пройдет 22 августа этого года. Зрителям обещают раскрыть подробности самых ожидаемых фильмов, а также анонсировать новые проекты кинокомпаний.

Этот небольшой отрывок уже дает нам общее представление о картине.

"Им нужен был герой. Вместо этого они получили меня", - прокомментировал "Скала" первый короткий тизер "Черного Адама".

Также ходят слухи, что на DC Fandome фанатам стоит ожидать более развернутый тизер, или даже полноценный трейлер супергеройского фильма.

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Напомним, премьера "Черного Адама" пока все еще назначена на конец декабря 2021 года.

Как сообщалось ранее, голливудский актер Райан Рейнольдс отреагировал на слухи о своем участии в экранизации комиксов DC "Черный Адам".

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Все по теме:

Дуэйн Джонсон, Тизер, Черный Адам.

Автор:

Телеграф
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