Скачать
Среда, 05.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кравчук о роли Фокина в ТКГ: Он известный человек в Донбассе
Кравчук о роли Фокина в ТКГ: Он известный человек в Донбассе
Взрыв в Ливане: поврежден президентский дворец, погиб лидер националистической партии
Взрыв в Ливане: поврежден президентский дворец, погиб лидер националистической партии
Фанаты Зари определили лучших футболистов по итогам сезона
Фанаты Зари определили лучших футболистов по итогам сезона
Астронавты NASA поделились лучшими снимками миссии SpaceX (Фото)
Астронавты NASA поделились лучшими снимками миссии SpaceX (Фото)

Райан Рейнольдс развеял слухи о съемках в "Черном Адаме": может быть, дело в "Лиге справедливости"

Райан Рейнольдс развеял слухи о съемках в "Черном Адаме": может быть, дело в "Лиге справедливости"
Обновлено 03:05 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер
Голливудский актер Райан Рейнольдс отреагировал на слухи о своем участии в экранизации комиксов DC "Черный Адам".

Ранее по сети начали гулять слухи будто Рейнальдс ведет переговоры о роли одного из первых супергероев во вселенной DC.  

"Я не играю Человека-ястреба в фильме о Черном Адаме, хотя зачастую я делают все, что пожелает Скала. С другой стороны, я бы с радостью бы принял участие в картине "Лига справедливости Зака Снайдера", и, по слухам, я могу быть в ней", - написал он на своей странице в Twitter.

Человек-ястреб впервые появился во вселенной DC в 1940 году. Он - возродившийся древнеегипетский принц, нашедший металл, позволяющий преодолевать гравитацию. Во многих историях также фигурировала его возлюбленная Орлица.

Экранизация комиксов о Черном Адаме была в планах Warner Bros. на протяжении десятка лет. Все это время в качестве исполнителя главной роли числился Дуэйн "Скала" Джонсон. 

Режиссер "Чудо-женщины" о третьей части фильма: Скорее всего, для меня он будет последним в серии

 Старт съемок был запланирован на весну 2020 года, однако эпидемия коронавируса внесла свои коррективы. Теперь же, по слухам, студия приступит к съемкам не ранее 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Лига справедливости, Райан Рейнольдс, Черный Адам.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холодное пиво и жара: совместимы ли эти вещи
02 Избили в Турции: украинскую модель Дарью Кирилюк осудили за клевету
03 Саакашвили: Я могу стать кандидатом на пост премьера в крупнейшей стране Европы
04 В идеальном состоянии: на аукционе выставлен Mitsubishi Lancer Evolution 2006 года
05 Взрыв в Ливане: поврежден президентский дворец, погиб лидер националистической партии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине вновь хотят запретить партию &quot;Слуга народа&quot;
В Украине вновь хотят запретить партию "Слуга народа"
Выборы в Беларуси: Тихановская рассказала о звонках с украинского номера
Выборы в Беларуси: Тихановская рассказала о звонках с украинского номера
Почти три тысячи тонн взрывчатки: премьер Ливана раскрыл детали взрыва в Бейруте
Почти три тысячи тонн взрывчатки: премьер Ливана раскрыл детали взрыва в Бейруте
Рецепт дня: Сырные профитроли
Рецепт дня: Сырные профитроли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь