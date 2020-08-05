Райан Рейнольдс развеял слухи о съемках в "Черном Адаме": может быть, дело в "Лиге справедливости"

Голливудский актер Райан Рейнольдс отреагировал на слухи о своем участии в экранизации комиксов DC "Черный Адам".

Ранее по сети начали гулять слухи будто Рейнальдс ведет переговоры о роли одного из первых супергероев во вселенной DC.

"Я не играю Человека-ястреба в фильме о Черном Адаме, хотя зачастую я делают все, что пожелает Скала. С другой стороны, я бы с радостью бы принял участие в картине "Лига справедливости Зака Снайдера", и, по слухам, я могу быть в ней", - написал он на своей странице в Twitter.

I’m not playing Hawkman in Black Adam. Although I generally do whatever the hell @TheRock tells me to do. I would however love to be in Zack Snyder’s Justice League movie and I’ve heard I may already be in it? #SnyderCut — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 4, 2020

Человек-ястреб впервые появился во вселенной DC в 1940 году. Он - возродившийся древнеегипетский принц, нашедший металл, позволяющий преодолевать гравитацию. Во многих историях также фигурировала его возлюбленная Орлица.

Экранизация комиксов о Черном Адаме была в планах Warner Bros. на протяжении десятка лет. Все это время в качестве исполнителя главной роли числился Дуэйн "Скала" Джонсон.

Старт съемок был запланирован на весну 2020 года, однако эпидемия коронавируса внесла свои коррективы. Теперь же, по слухам, студия приступит к съемкам не ранее 2021 года.