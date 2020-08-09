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Официально: Джаред Лето сыграет Энди Уорхолла

Официально: Джаред Лето сыграет Энди Уорхолла
15:25 Сегодня Телеграф
Американский рок-музыкант и актер, вокалист альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars сыграет Энди Уорхола в новом байопике.

Джаред Лето перевоплотится в эксцентричного художника Энди Уорхола. 6 августа, в день рождения легенды поп-арта в этом признался сам актер.

Лето поделился в своем Twitter, сопроводив новость несколькими фотографиями Уорхола 1987 года: "Да, это правда, я буду играть Энди Уорхола в предстоящем фильме. Я так благодарен и взволнован этой возможностью".

Известно, что Лето приобрел права на экранизацию книги Виктора Бокриса "Уорхол: биография", выпущенную через 2 года после ухода художника из жизни, вместе с продюсером Майклом Де Лукой.

 
 
 
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Сценарием займется Теренс Винтер, номинированный на Оскар за сценарий к фильму "Волк с Уолл-стрит".

Напомним, компания Sony Pictures из-за пандемии коронавируса объявила о массовом переносе дат премьер своих новинок. Так, премьера "Морбиуса", в которой Джаред Лето сыграл главную роль, перенесли на 2021 год.

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Все по теме:

Кино, Энди Уорхол, Джаред Лето.

Автор:

Телеграф
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