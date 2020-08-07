Теперь уже точно: Lionsgate готовит сиквел "Грязных танцев"

Культовый фильм "Грязные танцы" действительно получит сиквел. Студия Lionsgate официально подтвердила данную информацию.

Генеральный директор студии Джон Фелтаймер рассказал о новом фильме изданию Deadline.

Проект, который называют "наихудшее хранимым секретом" Голливуда, срежиссирует создатель фильма "Тепло наших тел" Джонатан Ливайн. Сценарием займутся Микки Дотри и Тобиас Иаконис.

Исполнительница главной роли оригинальной картины Дженнифер Грей снова вернется к своей роли. Более того, она станет исполнительным продюсером картины.

"Это будет именно тот романтический, ностальгический фильм, которого ждали поклонники франшизы", - заявил Джон Фелтаймер.

Оригинальный фильм вышел в 1987 году и собрал в мировом прокате 218 миллионов долларов при затратах на производство 5 миллионов долларов. В начале нулевых(2004) картина обзавелась приквелом "Грязные танцы 2: Гаванские ночи", который был плохо принят критиками.