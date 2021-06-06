Звезда "Семейки Аддамс" задействована в четвертой "Матрице"

41-летняя американская актриса и продюсер Кристина Риччи, которая в июле прошлого года подала документы на развод из-за домашнего насилия со стороны мужа, незаметно для всех снялась в сиквеле "Матрицы", получившем предварительное название "Матрица 4".

Об этом сообщает Collider.

Кристина Риччи - последний актер, которого добавили в долгожданный сиквел. О ее персонаже пока ничего неизвестно.

Звезда "Семейки Аддамс" и "Сонная лощина" присоединяется к актерскому составу, в который входят такие фавориты трилогии, как Киану Ривз (Нео), Кэрри Энн-Мосс (Тринити), Джада Пинкетт-Смит (Ниобе), Дэниел Бернхардт (агент Джонсон) и Ламберт Уилсон (Меровинген). Она также будет сниматься вместе с новичками: Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик, Нил Патрик Харрис, Приянка Чопра и Джонатан Грофф.

Фильм "Матрица 4", у которого до сих пор нет официального названия, выйдет одновременно в кинотеатрах и на канале HBO Max 22 декабря 2021 года.

Режиссером, соавтором сценария и сопродюсером стала Лана Вачовски, которая ранее подтвердила теорию фанатов франшизы.