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Звезда "Аквамена" сыграет ключевого персонажа новой "Матрицы"

Звезда "Аквамена" сыграет ключевого персонажа новой "Матрицы"
12:57 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Он заявлен в основном составе проекта вместе с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс.

Похоже, сюжет 4 части научно-фантастической франшизы перестает быть загадкой.

Актер Яхья Абдул-Матин II, известный зрителю по роли врага Аквамена Черной Манты, сыграет ключевого персонажа новой "Матрицы".

Некоторые источники полагают, что Абдул-Матин появится на экране в качестве молодого Морфеуса, роль которого ранее пророчили другой звезде кинокомиксов Майклу Б. Джордану. О том, стоит ли ожидать в фильме появления актера Лоуренса Фишборна, сыгравшего лидера сопротивления в оригинальной трилогии, ничего не сообщается.

Помимо "Аквамена", Абдул-Матин также появился в сериале "Черное зеркало" Netflix и в фильме ужасов Джордана Пила под названием "Мы". Актера выбрала лично Лана Вачовски, режиссёр новой "Матрицы", которая в 1999 году в паре со своей сестрой Лилли положила начало вселенной разумных машин.

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Многие идеи о нашей реальности, которые Лилли и я исследовали 20 лет назад, стали еще более актуальными. Я очень рада, что эти персонажи вернулись в мою жизнь, и благодарна за еще один шанс поработать с моими блестящими друзьями, ― заявила Вачовски.

Поскольку съемки начнутся только в 2020 году, поклонникам не стоит ожидать скорой премьеры фильмы. Однако представители Warner Bros. признались, что впечатлены тем, какой размах получит новая часть под руководством Вачовски.

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Кино, Знаменитости, Актер, Матрица, Аквамен, Яхья Абдул-Матин II.
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