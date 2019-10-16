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Нил Патрик Харрис появится в новой "Матрице"

Нил Патрик Харрис появится в новой "Матрице"
12:23 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Режиссёром и сценаристом новой части выступает Лана Вачовски, участвовавшая в создании оригинальной "Матрицы".

Американский актер Нил Патрик Харрис, звезда ситкома "Как я встретил вашу маму", снимется в новой "Матрице" Ланы Вачовски. Кого в сюжете картины сыграет актер, пока неизвестно, пишет Variety.

Как стало известно ранее, студия Warner Bros объявила о планах снять четвертую часть франшизы "Матрица". В фильме также появятся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Вот только в кресле режиссера на этот раз лишь одна из сестер Вачовски.

В новой "Матрице" также снимется актер Яхья Абдул-Матин II, звезда фильмов "Спасатели Малибу" и "Аквамен". О его участии в проекте стало известно в октября, при этом роль актера все еще держится в секрете. В свою очередь, фаны предполагают, что он сыграет молодого Морфеуса.

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Что же касается Нила Патрика Харриса, наиболее он известен ролями в проектах "Как я встретил вашу маму" и "Лемони Сникет: 33 несчастья". Является лауреатом трех премий "Эмми", премии "Тони", а также четырехкратным номинантом на премию "Золотой глобус".

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Фильмы, Кино, Знаменитости, Актер, Матрица, Нил Патрик Харрис.
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