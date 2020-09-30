В "Матрице 4" появится еще один знакомый персонаж

В "Матрице 4" появится еще один знакомый по предыдущим фильмам персонаж.

Как пишет Deadline, актер и каскадер Дэниел Бернхардт вновь появится в фильме в качестве агента Джонсона.

Впервые агент Джонсон, одна из улучшенных версий агента Смита, появился в "Матрице: Перезагрузка".

Как известно к работе над четвертой частью "Матрицы" привлекли многих актеров, участвовавших в съемках предыдущих фильмов серии.

Так Киану Ривз и Кэрри Энн Мосс вновь исполнят роли Нео и Тринити.

Также известно, что Джада Пинкетт Смит вновь появится на экранах в роли капитана Ниобы, а Ламберт Уилсон вновь сыграет Меровингена.

Хьюго Уивинг, сыгравший агента Смита, ранее заявил, что отказался от возвращения в фильм из-за загруженного графика, что делает появление в ленте агента Джонсона еще более интригующим.

Как сообщалось ранее, в августе 2019 года стало известно, что компания Warner Bros. подтвердила съемки четвертой "Матрицы" с Киану Ривзом и Кэри-Энн Мосс.

А в феврале этого года в сети появились новые кадры со съемок четвертой "Матрицы".