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В "Матрице 4" появится еще один знакомый персонаж

В "Матрице 4" появится еще один знакомый персонаж
Обновлено 03:27 Сегодня Телеграф Comicbook Фото: Твиттер
В "Матрице 4" появится еще один знакомый по предыдущим фильмам персонаж.

Как пишет Deadline, актер и каскадер Дэниел Бернхардт вновь появится в фильме в качестве агента Джонсона.

Впервые агент Джонсон, одна из улучшенных версий агента Смита, появился в "Матрице: Перезагрузка". 

Как известно к работе над четвертой частью "Матрицы" привлекли многих актеров, участвовавших в съемках предыдущих фильмов серии. 

Так Киану Ривз и Кэрри Энн Мосс вновь исполнят роли Нео и Тринити.

Также известно, что Джада Пинкетт Смит вновь появится на экранах в роли капитана Ниобы, а Ламберт Уилсон вновь сыграет Меровингена. 

Хьюго Уивинг, сыгравший агента Смита, ранее заявил, что отказался от возвращения в фильм из-за загруженного графика, что делает появление в ленте агента Джонсона еще более интригующим. 

Как сообщалось ранее, в августе 2019 года стало известно, что компания Warner Bros. подтвердила съемки четвертой "Матрицы" с Киану Ривзом и Кэри-Энн Мосс.

А в феврале этого года в сети появились новые кадры со съемок четвертой "Матрицы".

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Все по теме:

Фильмы, матрица 4, Дэниел Бернхардт.

Автор:

Телеграф
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