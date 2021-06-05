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"Круэлла" с Эммой Стоун в главной роли обзаведется продолжением

"Круэлла" с Эммой Стоун в главной роли обзаведется продолжением
21:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Комедийный фильм австралийского режиссера Крэйга Гиллеспи, приквел к фильмам "101 далматинец" и "102 далматинца" с Гленн Клоуз в главной роли - "Круэлла" - получит продолжение в виде сиквела благодаря кассовым успехам и благосклонной критике.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Круэлла" дебютировала 28 (в Украине 27) мая одновременно в кинотеатрах и на Disney+ в рамках уровня Premier Access для потокового сервиса, что сделало его доступным для покупки за 30 долларов. Фильм собрал 48,5 миллиона долларов по всему миру всего за две недели. Он получил положительные отзывы и похвалу за эстетику панк-рока 1970-х.

"Мы с нетерпением ждем, когда зрители будут продолжать наслаждаться этим фантастическим фильмом", - говорится в заявлении представителя Disney.

 
 
 
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К работу вернутся режиссер Гиллеспи и сценарист Тони Макнамара.

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Фильм был невероятно хорошо принят зрителями по всему миру с оценкой 97% аудитории на Rotten Tomatoes, 7,3/10 баллов на основе 277 отзывов на Metacritic, 7.4/10 баллов на сайте-агрегаторе IMDb.

Действие фильма "Круэлла" происходит в Лондоне 1970-х годов, в разгар революции панк-рока. Молодая умная и творческая дизайнер Эстелла решает сделать себе имя с помощью своих нарядов. Она дружит с парой молодых воров, которые ценят ее аппетит к озорству. Однажды модное чутье Эстеллы привлекло внимание баронессы фон Хельман, легенды моды. Но их отношения приводят к неожиданным откровениям, которые заставляют Эстеллу принять свою темную сторону.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появился новый тизер супергеройского фильма "Шазам! Ярость богов" с Закари Ливаем в главной роли.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 218

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Фильмы, Дисней, Эмма Стоун, Круэлла.
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