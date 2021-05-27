"Тихое место 2" и возвращение "Круэллы": главные кинопремьеры этой недели (видео)

27 мая на большие экраны вышли новые фильмы. А так как с карантином дела уже получше, то ничего уже и не мешает посетить кинотеатр. А "Телеграф" составил список премьер, которые уже можно посмотреть.

"Тихое место 2" (A Quiet Place Part II)

Продолжение истории семьи Эбботов, которая спасается от пришельцев из космоса, которые ориентируются исключительно на звуки. Они отправляются в путешествие, чтобы спастись от монстров, однако быстро понимают, что пришельцы - это не единственная проблема.

В главных ролях: Эмили Блант, Киллиан Мёрфи, Брайан Тайри Генри, Ноа Джуп, Милли Симмондс.

"Круэлла" (Cruella)

Криминальная комедия, которая расскажет об одной из самых известных и стильных злодеек - Круэллы де Уилл. Фильм покажет историю жизни девушки Эстеллы, которая мечтала стать известным дизайнером, но что-то пошло не так.

В главных ролях: Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Марк Стронг, Пол Уолтер Хаузер, Эмили Бичем

"Звёздный/Космический рубеж" (Cosmic Sin)

События фильма перенесут зрителя в 2524 год, когда человечество активно занимается колонизацией других планет. Однако одна из таких цивилизаций оказалась не очень гостеприимной. Чтобы предотвратить межзвездную войну, команда солдат отправляется на территорию инопланетных жителей.

В главных ролях: Брюс Уиллис, Фрэнк Грилло, Аделаида Кейн, Локлин Манро, Люк Уилсон

"Проклятие: Призраки дома Борли"/"Изгнание" (The Banishing)

Великобритания, конец 30-х годов XX века, католический священник вместе со своей семьей приезжает в небольшой городок Борли, чтобы возродить веру у его жителей. Их поселяют в большом особняке, который вызывает наибольшее беспокойство у жителей, ведь за ним тянется череда таинственных и страшных смертей.

В главных ролях: Джессика Браун-Финдли, Шон Харрис, Джон Линч, Джон Хеффернан, Джейсон Торпе

Напомним, что ранее, "Телеграф" писал, что Netflix анонсировал все фильмы, которые выйдут летом 2021 года.