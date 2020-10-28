Гвен Стефани объявила о помолвке и похвасталась кольцом (фото)

Фронтвумен группы No Doubt Гвен Стефани сообщила о помолвке. 51-летняя певица выходит замуж за своего избранника – 44-летнего кантри-музыканта Блейка Шелтона.
Счастливой новостью артистка поделилась на своей страничке в Инстаграм.
Гвен опубликовала снимок с возлюбленным, на котором они страстно целуются, ну и конечно же похвасталась обручальным кольцом.
«Да, пожалуйста!», — коротко подписала снимок Стефани.
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В свою очередь Блейк Шелтон также добавил этот снимок в свою ленту в Инстаграме. Однако он был более многословен в подписи.
«Спасибо тебе за то, что спасла мой 2020 год… Как и остальную часть моей жизни. Я люблю тебя. Я услышал "да"!», — написал музыкант.
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Hey @gwenstefani thanks for saving my 2020... And the rest of my life.. I love you. I heard a YES!
Инсайдеры сообщают, что пара обручилась в Оклахоме на ранчо певца.
Отношения между Гвен и Блейком завязались в 2015 году на американском шоу "Голос", где они были судьями. Для Стефани этот брак будет вторым, а для Шелтона – третьим.
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Также, от первого брака у солистки группы No Doubt есть трое детей: 14-летний Кингстон, 12-летний Зуме и 6-летний Аполло. Инсайдеры сообщали, что пара затягивала с помолвкой как раз из-за них – они хотели, чтобы дети оправились от развода Гвен и их отца Гэвина Россдейла.
Ранее, "Телеграф" рассказывал, что победитель Евровидения 2019 Дункан Лоуренс обручился со своим бойфрендом.