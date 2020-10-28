Скачать
Среда, 28.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ждать ли досрочных выборов в Раду и распадется ли монобольшинство?
Ждать ли досрочных выборов в Раду и распадется ли монобольшинство?
В Украине резко увеличилось число новых случаев коронавируса
В Украине резко увеличилось число новых случаев коронавируса
Школьница до смерти заморозила своего новорожденного ребенка в морозильной камере
Школьница до смерти заморозила своего новорожденного ребенка в морозильной камере
В Барселоне произошла громкая отставка
В Барселоне произошла громкая отставка

Гвен Стефани объявила о помолвке и похвасталась кольцом (фото)

Гвен Стефани объявила о помолвке и похвасталась кольцом (фото)
Обновлено 10:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Фронтвумен группы No Doubt Гвен Стефани сообщила о помолвке. 51-летняя певица выходит замуж за своего избранника – 44-летнего кантри-музыканта Блейка Шелтона.

Счастливой новостью артистка поделилась на своей страничке в Инстаграм.

Гвен опубликовала снимок с возлюбленным, на котором они страстно целуются, ну и конечно же похвасталась обручальным кольцом.

«Да, пожалуйста!», — коротко подписала снимок Стефани.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@blakeshelton yes please! gx

Публикация от Gwen Stefani (@gwenstefani)

В свою очередь Блейк Шелтон также добавил этот снимок в свою ленту в Инстаграме. Однако он был более многословен в подписи.

«Спасибо тебе за то, что спасла мой 2020 год… Как и остальную часть моей жизни. Я люблю тебя. Я услышал "да"!», — написал музыкант.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Hey @gwenstefani thanks for saving my 2020... And the rest of my life.. I love you. I heard a YES!

Публикация от Blake Shelton (@blakeshelton)

Инсайдеры сообщают, что пара обручилась в Оклахоме на ранчо певца.

Отношения между Гвен и Блейком завязались в 2015 году на американском шоу "Голос", где они были судьями. Для Стефани этот брак будет вторым, а для Шелтона – третьим.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Gwen Stefani (@gwenstefani)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Blake Shelton (@blakeshelton)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Blake Shelton (@blakeshelton)

Также, от первого брака у солистки группы No Doubt есть трое детей: 14-летний Кингстон, 12-летний Зуме и 6-летний Аполло. Инсайдеры сообщали, что пара затягивала с помолвкой как раз из-за них – они хотели, чтобы дети оправились от развода Гвен и их отца Гэвина Россдейла.

Ранее, "Телеграф" рассказывал, что победитель Евровидения 2019 Дункан Лоуренс обручился со своим бойфрендом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Свадьба, Гвен Стефани, Помолвка, Певица.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итальянец убил свою жену украинку молотком, пока она спала: подробности трагедии
02 Ученые завершили крупнейшее исследование антител к коронавирусу и у них плохие новости
03 На Филиппинах петух убил полицейского
04 Трусость Путина приблизила дворцовый переворот в России, - Леонид Гозман
05 Смогут позволить не все: сколько придется выложить за пользование интернетом Starlink
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Деньги разлетелись по дороге: под Киевом взорвали банкоматы (фото)
Деньги разлетелись по дороге: под Киевом взорвали банкоматы (фото)
Выборы в Украине обернулись провалом для партии Зеленского: политолог указал на опасный момент
Выборы в Украине обернулись провалом для партии Зеленского: политолог указал на опасный момент
Свесила за лапы из окна: женщина жестоко издевалась над щенком в Житомире
Свесила за лапы из окна: женщина жестоко издевалась над щенком в Житомире
Доллар и евро снова подорожали: курс валют в Украине 28 октября
Доллар и евро снова подорожали: курс валют в Украине 28 октября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь