Гвен Стефани объявила о помолвке и похвасталась кольцом (фото)

Фронтвумен группы No Doubt Гвен Стефани сообщила о помолвке. 51-летняя певица выходит замуж за своего избранника – 44-летнего кантри-музыканта Блейка Шелтона.

Счастливой новостью артистка поделилась на своей страничке в Инстаграм.

Гвен опубликовала снимок с возлюбленным, на котором они страстно целуются, ну и конечно же похвасталась обручальным кольцом.

«Да, пожалуйста!», — коротко подписала снимок Стефани.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @blakeshelton yes please! gx Публикация от Gwen Stefani (@gwenstefani) 27 Окт 2020 в 10:09 PDT

В свою очередь Блейк Шелтон также добавил этот снимок в свою ленту в Инстаграме. Однако он был более многословен в подписи.

«Спасибо тебе за то, что спасла мой 2020 год… Как и остальную часть моей жизни. Я люблю тебя. Я услышал "да"!», — написал музыкант.

Инсайдеры сообщают, что пара обручилась в Оклахоме на ранчо певца.

Отношения между Гвен и Блейком завязались в 2015 году на американском шоу "Голос", где они были судьями. Для Стефани этот брак будет вторым, а для Шелтона – третьим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gwen Stefani (@gwenstefani) 29 Янв 2020 в 12:52 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Blake Shelton (@blakeshelton) 18 Сен 2020 в 8:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Blake Shelton (@blakeshelton) 18 Авг 2020 в 7:16 PDT

Также, от первого брака у солистки группы No Doubt есть трое детей: 14-летний Кингстон, 12-летний Зуме и 6-летний Аполло. Инсайдеры сообщали, что пара затягивала с помолвкой как раз из-за них – они хотели, чтобы дети оправились от развода Гвен и их отца Гэвина Россдейла.

Ранее, "Телеграф" рассказывал, что победитель Евровидения 2019 Дункан Лоуренс обручился со своим бойфрендом.