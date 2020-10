Победитель "Евровидения" женится на своем бойфренде: фото влюбленной пары

Победитель Евровидения 2019 певец из Нидерландов Дункан Лоуренс обручился со своим бойфрендом.

Избранником артиста стал американский сонграйтер Джордан Гарфилд, с которым они начали встречаться в начале этого года.

Радостную новость сообщил сам Дункан на своей странице в Инстраграм, опубликовав сториз, в котором написал - "Я люблю тебя, Джордан".

Судя по сториз Джордана, решение узаконить отношения со своим возлюбленным было как раз за ним. Он сделал предложение Дункану, на что тот ответил согласием. Также, Джордан добавил, что он никогда в жизни я еще не был так счастлив, ведь женится не просто на умном и талантливом человеке, а на своем лучшем друге.

Отметим, что Дункан Лоуренс совершил каминг-аут на одной из пресс-конференций в рамках Евровидения. Тогда, он заявил, что бисексуален: "Я больше, чем просто художник, я человек, я живое существо, я бисексуал, я музыкант, я отстаиваю это. И я горжусь тем, что получаю возможность показать себя таким, какой я есть".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jordan Garfield (@jordandelivers) 9 Авг 2020 в 8:09 PDT

Об отношениях молодых людей известно не так много. Встречаются они недолго - с весны этого года. В своем инстаграм Дункан не афишировал отношения с бойфрендом, в отличии от Джордана, который последние несколько месяцев публиковал романтические фото со своим возлюбленным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jordan Garfield (@jordandelivers) 18 Июл 2020 в 2:44 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jordan Garfield (@jordandelivers) 11 Апр 2020 в 1:37 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jordan Garfield (@jordandelivers) 17 Мар 2020 в 8:28 PDT

Гарфил является соавтором последнего сингла певца "Last Night" и оператором музыкального клипа "Someone Else".

Напомним, в прошлом году, в мае 2019 года, Дункан Лоуренс победил в песенном конкурсе Евровидение-2019 с песней Arcade, получив 492 балла. Таким образом, Дункан Лоуренс завершил 44-летний период ожидания Нидерландами своей пятой победы на Евровидении.

