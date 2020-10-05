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Победитель "Евровидения" женится на своем бойфренде: фото влюбленной пары

Победитель "Евровидения" женится на своем бойфренде: фото влюбленной пары
Обновлено 21:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Победитель Евровидения 2019 певец из Нидерландов Дункан Лоуренс обручился со своим бойфрендом.

Избранником артиста стал американский сонграйтер Джордан Гарфилд, с которым они начали встречаться в начале этого года. 

Радостную новость сообщил сам Дункан на своей странице в Инстраграм, опубликовав сториз, в котором написал - "Я люблю тебя, Джордан".

Судя по сториз Джордана, решение узаконить отношения со своим возлюбленным было как раз за ним. Он сделал предложение Дункану, на что тот ответил согласием. Также, Джордан добавил, что он никогда в жизни я еще не был так счастлив, ведь женится не просто на умном и талантливом человеке, а на своем лучшем друге. 

Отметим, что Дункан Лоуренс совершил каминг-аут на одной из пресс-конференций в рамках Евровидения. Тогда, он заявил, что бисексуален: "Я больше, чем просто художник, я человек, я живое существо, я бисексуал, я музыкант, я отстаиваю это. И я горжусь тем, что получаю возможность показать себя таким, какой я есть".

 
 
 
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Публикация от Jordan Garfield (@jordandelivers)

Об отношениях молодых людей известно не так много. Встречаются они недолго -  с весны этого года. В своем инстаграм Дункан не афишировал отношения с бойфрендом, в отличии от Джордана, который последние несколько месяцев публиковал романтические фото со своим возлюбленным.

 
 
 
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Публикация от Jordan Garfield (@jordandelivers)

 
 
 
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Публикация от Jordan Garfield (@jordandelivers)

 
 
 
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Публикация от Jordan Garfield (@jordandelivers)

Гарфил является соавтором последнего сингла певца "Last Night" и оператором музыкального клипа "Someone Else". 

Напомним, в прошлом году, в мае 2019 года, Дункан Лоуренс победил в песенном конкурсе Евровидение-2019 с песней Arcade, получив 492 балла. Таким образом, Дункан Лоуренс завершил 44-летний период ожидания Нидерландами своей пятой победы на Евровидении. 

В тему Евровидения предлагаем почитать о группе VAL, которая должна была представить Белорусь на международном песенном конкурсе, но после крайнего интервью, группа не сможет представить свою страну на конкурсе.

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Все по теме:

Свадьба, Евровидение, Дункан Лоуренс.

Автор:

Телеграф
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