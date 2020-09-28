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"Нет совести": группа VAL не поедет на "Евровидение-2021" от Беларуси

"Нет совести": группа VAL не поедет на "Евровидение-2021" от Беларуси
17:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В следующем году группа VAL не сможет представить свою страну на песенном конкурсе на Евровидении. Причиной тому стало интервью артистов, в котором они открыто раскритиковали события 17 сентября на женском митинге в поддержку Александра Лукашенко на "Минск-Арене".

Группа VAL не будет представлять Беларусь на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" после интервью ее участников, которое не устроило власти страны. Об этом заявила Белтелерадиокомпания.

После того, как группа дала независимое интервью специальному проекту "Интересные люди", в котором артисты заняли протестную позицию и обвинили Белтелерадиокомпанию в цензуре, а также обвинили женский митинг 17 сентября, который состоялся в поддержку Александра Лукашенко, - Белтелерадиокомпания стала негативно относиться к музыкальной группе.

 
 
 
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Белтелерадиокомпания выложили поистине осуждающе заявление относительно VAL, в котором объявили, что группа не поедет на "Евровидение" в 2021 году, а также подчеркнули, что "у артистов группы VAL нет совести".

Евровидение-2021: представлены четыре варианта проведения песенного конкурса

Кроме этого, официальный вещатель молчит о представителе на "Детском Евровидении-2020", в большей степени даже вообще не упоминает о конкурсе, конкурсанты не знают, что им делать в этой ситуации.

Напомним, в следующем году Украину будет представлять солистка группы Go_A Екатерина Павленко, прошедшая Нацотбор на Евровидение-2020.

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Беларусь, Евровидение, Вал, Евровидение 2021.

Автор:

Телеграф
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