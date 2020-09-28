"Нет совести": группа VAL не поедет на "Евровидение-2021" от Беларуси

Группа VAL не будет представлять Беларусь на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" после интервью ее участников, которое не устроило власти страны. Об этом заявила Белтелерадиокомпания.
После того, как группа дала независимое интервью специальному проекту "Интересные люди", в котором артисты заняли протестную позицию и обвинили Белтелерадиокомпанию в цензуре, а также обвинили женский митинг 17 сентября, который состоялся в поддержку Александра Лукашенко, - Белтелерадиокомпания стала негативно относиться к музыкальной группе.
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Белтелерадиокомпания выложили поистине осуждающе заявление относительно VAL, в котором объявили, что группа не поедет на "Евровидение" в 2021 году, а также подчеркнули, что "у артистов группы VAL нет совести".
Кроме этого, официальный вещатель молчит о представителе на "Детском Евровидении-2020", в большей степени даже вообще не упоминает о конкурсе, конкурсанты не знают, что им делать в этой ситуации.
Напомним, в следующем году Украину будет представлять солистка группы Go_A Екатерина Павленко, прошедшая Нацотбор на Евровидение-2020.