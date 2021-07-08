Все серьезно: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес готовы сделать следующий шаг в отношениях

Слухи о романе американской певицы Дженнифер Лопес и голливудского актера Бена Аффлека оказались правдой. Только недавно близкий друг Аффлека раскрыл, что звезда культовых фильмов "Армагеддон" и "Перл-Харбор" хочет сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца спустя 17 лет после окончания романа.

Как сообщает Us Weekly со ссылкой на анонимный источник, знаменитости планируют переехать к друг другу.

"Бен и Джен проводят вместе почти каждую ночь, когда не работают. Они планируют жить вместе очень скоро", - поделился источник.

Напомним, что 48-летний Бен Аффлек и 51 -летняя Джей Ло воссоединились в мае 2021 года после того, как в марте Дженнифер и бейсболист Алекс Родригес отменили свою свадьбу спустя пару лет после помолвки и четырех лет отношений. Пара решила остаться друзьями.

В свою очередь Бен Аффлек расстался с актрисой Аной де Армас, которую позже застали вместе с неизвестным мужчиной за обедом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае Джей Ло и Бен Аффлек вместе провели выходные на горнолыжном курорте.