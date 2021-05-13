На фоне воссоединения Аффлека и Лопес: Ана де Армас была замечена с новым мужчиной (фото)

Кубино-испанская актриса Ана де Армас, которая сделала короткую стрижку, в четверг, 13 мая, позавтракала в компании с загадочным мужчиной через несколько дней после того, как ее бывший возлюбленный, голливудский актер Бен Аффлек, похоже, возродил свои отношения с Дженнифер Лопес.

Звезда была в ярко-розовом топе и укороченных джинсовых шортах во время ланча на свежем воздухе в местном кафе в живописной Пальма-де-Майорке, Испания.

Сейчас Ана готовится к съемкам грядущего боевика The Gray Man "Серый человек" с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом на испанском острове.

Источник фото: Инстаграм

30 апреля актрисе исполнилось 33 года.

"Я так благодарна, что отпраздновала день рождения с любимыми. Спасибо за подарки, письма, цветы, торты и всю любовь!", - написала актриса в Инстаграме.

View this post on Instagram A post shared by A N A D E A R M A S (@ana_d_armas)

Напомним, что Ана де Армас и Бен Аффлек познакомились на съемках фильма "Глубокие воды". Год назад пара вместе отпраздновала день рождение актрисы. Со своей избранницей актер даже познакомил своих детей от бывшей жены Дженнифер Гарнер. Что слало причиной расставание знаменитостей - официально неизвестно, но Us Weekly пишет, что пара "двигалась в разных направлениях в своей жизни".