Скачать
Четверг, 13.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Замену Степанову могут утвердить уже через неделю: названо имя самого вероятного кандидата
Замену Степанову могут утвердить уже через неделю: названо имя самого вероятного кандидата
Мариуполь не при чем: Гордон нашел новую причину, почему с ним решил судиться Порошенко (видео)
Мариуполь не при чем: Гордон нашел новую причину, почему с ним решил судиться Порошенко (видео)
Погибли на месте: съемочная группа НТН разбилась при столкновении с грузовиком на Полтавщине (фото)
Погибли на месте: съемочная группа НТН разбилась при столкновении с грузовиком на Полтавщине (фото)
От какой антиковидной вакцины пострадало больше всего украинцев: Ляшко рассказал о побочках
От какой антиковидной вакцины пострадало больше всего украинцев: Ляшко рассказал о побочках

На фоне воссоединения Аффлека и Лопес: Ана де Армас была замечена с новым мужчиной (фото)

На фоне воссоединения Аффлека и Лопес: Ана де Армас была замечена с новым мужчиной (фото)
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram ana_d_armas

Кубино-испанская актриса Ана де Армас, которая сделала короткую стрижку, в четверг, 13 мая, позавтракала в компании с загадочным мужчиной через несколько дней после того, как ее бывший возлюбленный, голливудский актер Бен Аффлек, похоже, возродил свои отношения с Дженнифер Лопес.

Звезда была в ярко-розовом топе и укороченных джинсовых шортах во время ланча на свежем воздухе в местном кафе в живописной Пальма-де-Майорке, Испания.

Сейчас Ана готовится к съемкам грядущего боевика The Gray Man "Серый человек" с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом на испанском острове.

Источник фото: Инстаграм

30 апреля актрисе исполнилось 33 года.

Очередной развод? В сети появились слухи, что Мэтт Дэймон расстался с женой

"Я так благодарна, что отпраздновала день рождения с любимыми. Спасибо за подарки, письма, цветы, торты и всю любовь!", - написала актриса в Инстаграме.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by A N A D E A R M A S (@ana_d_armas)

Напомним, что Ана де Армас и Бен Аффлек познакомились на съемках фильма "Глубокие воды". Год назад пара вместе отпраздновала день рождение актрисы. Со своей избранницей актер даже познакомил своих детей от бывшей жены Дженнифер Гарнер. Что слало причиной расставание знаменитостей - официально неизвестно, но Us Weekly пишет, что пара "двигалась в разных направлениях в своей жизни".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 251

Все по теме:

Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, Ана де Армас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Визит Медведчука в Офис Генпрокурора: вскрылся важный момент
02 Новоиспеченный кандидат наук Кива отличился новым перлом (видео)
03 Ракеты летят по жилым домам: свежие видео из Израиля и Газы
04 Полномасштабная война: Байден и ООН отреагировали на обострение в Секторе Газа
05 В атаке на американский трубопровод Colonial Pipeline обнаружили "российский след"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар в элитном комплексе в Москве: столица РФ погрузилась во тьму дымовой завесы (видео)
Пожар в элитном комплексе в Москве: столица РФ погрузилась во тьму дымовой завесы (видео)
&quot;Впечатление, что Халк ездил на минеральные воды&quot;: пассажир разгромил купе поезда Киев-Трускавец (фото)
"Впечатление, что Халк ездил на минеральные воды": пассажир разгромил купе поезда Киев-Трускавец (фото)
Как выглядит школа №175 в Казани после расправы над детьми: следствие обнародовало кадры (видео)
Как выглядит школа №175 в Казани после расправы над детьми: следствие обнародовало кадры (видео)
&quot;Будет так, как ты хочешь&quot;: Леся Никитюк исполнила мечту победителя &quot;Голосу країни-11&quot; (видео)
"Будет так, как ты хочешь": Леся Никитюк исполнила мечту победителя "Голосу країни-11" (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь