Смелый эксперимент: после разрыва с Беном Аффлеком Ана де Армас сменила прическу (фото)

Отношения голливудских звезд Аны де Армас и Бена Аффлека закончились спустя год. Пара не смогла создать крепкий союз. На фоне расставания кубино-испанская актриса предстала в новом имидже.

Видимо разрыв хорошо повлиял на актрису, что она решилась на кардинальные изменения своей прически. Снимок в новом образе Ана де Армас опубликовала на своей странице в Инстаграм.

32-летняя красавица подстригла коротко волосы и сделала челку. Теперь актриса будет красоваться с боб-каре.

На фото Ана престала в легком воздушном белом платье с цветочным принтом с легким макияжем, который подчеркнул выразительные глава актрисы и выделил губы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A N A D E A R M A S (@ana_d_armas)

Ранее, "Телеграф" писал, что американская светская львица Ким Кардашян поразила сменой имиджа на фоне разговоров о разводе с Канье Уэстом.