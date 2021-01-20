На фоне разговоров о разводе: Ким Кардашян сменила прическу (фото)

В сети активно распространяются слухи о том, что звездная пара Ким Кардашян и Канье Уэст разводятся. Даже соседка звездного семейства актриса Кэти Гриффин рассказала, что Ким уже сделала все, чтобы сохранить их брак.

На фоне этих новостей, американская блогерша решила изменить имиджем – знаменитость изменила длину волос. Теперь вместо длинных волос у нее каре. Поклонники связали эти переменами в личной жизни.

Новой прической Ким похвасталась на своей странице в Инстаграме. На снимке в инстаграме Ким позирует в сексуальном купальнике черного цвета во дворе семейного поместья.

"Это больше, чем жизнь. Это – рай..." – таинственно подписала фото Ким.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Напомним, какая длина волос была у Ким до этого:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Ранее, “Телеграф” писал, что Ким Кардашян представила новую линейку обтягивающего белья.